https://ria.ru/20240614/udary-1952863933.html
Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Хмельницкой области
Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Хмельницкой области - РИА Новости, 14.06.2024
Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Хмельницкой области
Вооруженные силы России нанесли серию ударов по военным объектам в Староконстантинове Хмельницкой области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:17
2024-06-14T13:17
2024-06-14T13:17
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
россия
сергей лебедев
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли серию ударов по военным объектам в Староконстантинове Хмельницкой области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "В 2.25 первый удар по Староконстантинову пришелся, как уже стало обычным, в стороне военного аэродрома. Прилетело в технико-эксплуатационную часть, где производится ремонт и обслуживание самолетов. Там производили переоборудование Су-24 под дальнобойные ракеты натовского образца. Переоборудование производили иностранные инженеры", - сказал собеседник. Еще два удара, в 3.15 и 3.45, пришлись по складам на железной дороге "Староконстантинов-2" рядом с аэродромом, местные жители сообщили о сильной детонации и большом выбросе пламени, добавил Лебедев.
https://ria.ru/20240614/kiev-1952814374.html
хмельницкая область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хмельницкая область, россия, сергей лебедев, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Россия, Сергей Лебедев, В мире, Украина
Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Хмельницкой области
Подполье: ВС России ударили по военным объектам в Староконстантинове
ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли серию ударов по военным объектам в Староконстантинове Хмельницкой области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"В 2.25 первый удар по Староконстантинову пришелся, как уже стало обычным, в стороне военного аэродрома. Прилетело в технико-эксплуатационную часть, где производится ремонт и обслуживание самолетов. Там производили переоборудование Су-24 под дальнобойные ракеты натовского образца. Переоборудование производили иностранные инженеры", - сказал собеседник.
Еще два удара, в 3.15 и 3.45, пришлись по складам на железной дороге "Староконстантинов-2" рядом с аэродромом, местные жители сообщили о сильной детонации и большом выбросе пламени, добавил Лебедев.