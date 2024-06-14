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Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Хмельницкой области - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:17 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/udary-1952863933.html
Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Хмельницкой области
Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Хмельницкой области - РИА Новости, 14.06.2024
Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Хмельницкой области
Вооруженные силы России нанесли серию ударов по военным объектам в Староконстантинове Хмельницкой области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:17
2024-06-14T13:17
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
россия
сергей лебедев
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли серию ударов по военным объектам в Староконстантинове Хмельницкой области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "В 2.25 первый удар по Староконстантинову пришелся, как уже стало обычным, в стороне военного аэродрома. Прилетело в технико-эксплуатационную часть, где производится ремонт и обслуживание самолетов. Там производили переоборудование Су-24 под дальнобойные ракеты натовского образца. Переоборудование производили иностранные инженеры", - сказал собеседник. Еще два удара, в 3.15 и 3.45, пришлись по складам на железной дороге "Староконстантинов-2" рядом с аэродромом, местные жители сообщили о сильной детонации и большом выбросе пламени, добавил Лебедев.
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хмельницкая область, россия, сергей лебедев, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Россия, Сергей Лебедев, В мире, Украина
Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Хмельницкой области

Подполье: ВС России ударили по военным объектам в Староконстантинове

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли серию ударов по военным объектам в Староконстантинове Хмельницкой области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"В 2.25 первый удар по Староконстантинову пришелся, как уже стало обычным, в стороне военного аэродрома. Прилетело в технико-эксплуатационную часть, где производится ремонт и обслуживание самолетов. Там производили переоборудование Су-24 под дальнобойные ракеты натовского образца. Переоборудование производили иностранные инженеры", - сказал собеседник.
Еще два удара, в 3.15 и 3.45, пришлись по складам на железной дороге "Староконстантинов-2" рядом с аэродромом, местные жители сообщили о сильной детонации и большом выбросе пламени, добавил Лебедев.
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11:25
 
Специальная военная операция на УкраинеХмельницкая областьРоссияСергей ЛебедевВ миреУкраина
 
 
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