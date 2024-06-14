https://ria.ru/20240614/udary-1952863933.html

Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Хмельницкой области

Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Хмельницкой области - РИА Новости, 14.06.2024

Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Хмельницкой области

Вооруженные силы России нанесли серию ударов по военным объектам в Староконстантинове Хмельницкой области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T13:17

2024-06-14T13:17

2024-06-14T13:17

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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли серию ударов по военным объектам в Староконстантинове Хмельницкой области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "В 2.25 первый удар по Староконстантинову пришелся, как уже стало обычным, в стороне военного аэродрома. Прилетело в технико-эксплуатационную часть, где производится ремонт и обслуживание самолетов. Там производили переоборудование Су-24 под дальнобойные ракеты натовского образца. Переоборудование производили иностранные инженеры", - сказал собеседник. Еще два удара, в 3.15 и 3.45, пришлись по складам на железной дороге "Староконстантинов-2" рядом с аэродромом, местные жители сообщили о сильной детонации и большом выбросе пламени, добавил Лебедев.

https://ria.ru/20240614/kiev-1952814374.html

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Кирилл Волков

хмельницкая область, россия, сергей лебедев, в мире, украина