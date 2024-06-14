https://ria.ru/20240614/udar-1953036096.html
Песков прокомментировал удар по Шебекино
Песков прокомментировал удар по Шебекино - РИА Новости, 14.06.2024
Песков прокомментировал удар по Шебекино
Вооруженные силы Украины продолжают неизбирательные обстрелы гражданской инфраструктуры в России, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T22:15
2024-06-14T22:15
2024-06-14T22:26
специальная военная операция на украине
шебекино
украина
дмитрий песков
россия
белгородская область
павел зарубин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952947464_0:38:1280:758_1920x0_80_0_0_33f109103040497acd924d1950fbd54c.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Украины продолжают неизбирательные обстрелы гражданской инфраструктуры в России, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об ударе по Шебекино после того, как российский лидер выступил с предложениями по урегулированию кризиса."Продолжаются боевые действия, продолжаются неизбирательные обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны вооруженных сил Украины", - сказал он журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1".Глава государства после озвученных предложений встретился с военнослужащими, которые участвовали в спецоперации и которые сейчас обучаются в рамках программы "Время героев".По словам Пескова, они и есть представители тех, кто борется с этими проявлениями, и можно с уверенностью говорить, что Россия своих целей добьется.
https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html
шебекино
украина
россия
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952947464_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5b5cd244f4bf25eea4a202f0a83581a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, украина, дмитрий песков, россия, белгородская область, павел зарубин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Украина, Дмитрий Песков, Россия, Белгородская область, Павел Зарубин, Вооруженные силы Украины
Песков прокомментировал удар по Шебекино
Песков прокомментировал удар по Шебекино: продолжается неизбирательный обстрел