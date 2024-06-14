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Песков прокомментировал удар по Шебекино - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:15 14.06.2024 (обновлено: 22:26 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/udar-1953036096.html
Песков прокомментировал удар по Шебекино
Песков прокомментировал удар по Шебекино - РИА Новости, 14.06.2024
Песков прокомментировал удар по Шебекино
Вооруженные силы Украины продолжают неизбирательные обстрелы гражданской инфраструктуры в России, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T22:15
2024-06-14T22:26
специальная военная операция на украине
шебекино
украина
дмитрий песков
россия
белгородская область
павел зарубин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Украины продолжают неизбирательные обстрелы гражданской инфраструктуры в России, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об ударе по Шебекино после того, как российский лидер выступил с предложениями по урегулированию кризиса."Продолжаются боевые действия, продолжаются неизбирательные обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны вооруженных сил Украины", - сказал он журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1".Глава государства после озвученных предложений встретился с военнослужащими, которые участвовали в спецоперации и которые сейчас обучаются в рамках программы "Время героев".По словам Пескова, они и есть представители тех, кто борется с этими проявлениями, и можно с уверенностью говорить, что Россия своих целей добьется.
https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html
шебекино
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шебекино, украина, дмитрий песков, россия, белгородская область, павел зарубин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Украина, Дмитрий Песков, Россия, Белгородская область, Павел Зарубин, Вооруженные силы Украины
Песков прокомментировал удар по Шебекино

Песков прокомментировал удар по Шебекино: продолжается неизбирательный обстрел

© Фото : МЧС РоссииМесто обрушения подъезда многоквартирного дома в Шебекино
Место обрушения подъезда многоквартирного дома в Шебекино - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Фото : МЧС России
Место обрушения подъезда многоквартирного дома в Шебекино
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Украины продолжают неизбирательные обстрелы гражданской инфраструктуры в России, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об ударе по Шебекино после того, как российский лидер выступил с предложениями по урегулированию кризиса.
«
"Продолжаются боевые действия, продолжаются неизбирательные обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны вооруженных сил Украины", - сказал он журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1".
Глава государства после озвученных предложений встретился с военнослужащими, которые участвовали в спецоперации и которые сейчас обучаются в рамках программы "Время героев".
По словам Пескова, они и есть представители тех, кто борется с этими проявлениями, и можно с уверенностью говорить, что Россия своих целей добьется.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноУкраинаДмитрий ПесковРоссияБелгородская областьПавел ЗарубинВооруженные силы Украины
 
 
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