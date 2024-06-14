https://ria.ru/20240614/udar-1953036096.html

Песков прокомментировал удар по Шебекино

Песков прокомментировал удар по Шебекино - РИА Новости, 14.06.2024

Песков прокомментировал удар по Шебекино

Вооруженные силы Украины продолжают неизбирательные обстрелы гражданской инфраструктуры в России, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T22:15

2024-06-14T22:15

2024-06-14T22:26

специальная военная операция на украине

шебекино

украина

дмитрий песков

россия

белгородская область

павел зарубин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Украины продолжают неизбирательные обстрелы гражданской инфраструктуры в России, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об ударе по Шебекино после того, как российский лидер выступил с предложениями по урегулированию кризиса."Продолжаются боевые действия, продолжаются неизбирательные обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны вооруженных сил Украины", - сказал он журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1".Глава государства после озвученных предложений встретился с военнослужащими, которые участвовали в спецоперации и которые сейчас обучаются в рамках программы "Время героев".По словам Пескова, они и есть представители тех, кто борется с этими проявлениями, и можно с уверенностью говорить, что Россия своих целей добьется.

https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html

шебекино

украина

россия

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

шебекино, украина, дмитрий песков, россия, белгородская область, павел зарубин, вооруженные силы украины