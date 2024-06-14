https://ria.ru/20240614/tsb-1952769257.html

ЦБ 13 июня продал рекордный объем юаней по валютному свопу

ЦБ 13 июня продал рекордный объем юаней по валютному свопу - РИА Новости, 14.06.2024

ЦБ 13 июня продал рекордный объем юаней по валютному свопу

Банк России 13 июня продал в рамках валютного свопа 14,234 миллиарда юаней на 174,24 миллиарда рублей, это стало крупнейшей такой продажей за всю историю,... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T08:48

2024-06-14T08:48

2024-06-14T08:48

экономика

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Банк России 13 июня продал в рамках валютного свопа 14,234 миллиарда юаней на 174,24 миллиарда рублей, это стало крупнейшей такой продажей за всю историю, следует из материалов ЦБ. Предыдущий рекордный объем юаней в рамках этого инструмента с момента его запуска был продан 29 декабря - 13,751 миллиарда на 173,562 миллиарда рублей. Банк России с 19 января прошлого года запустил сделки своп - продажи юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и по второй части - на следующий рабочий день. Ежедневный максимальный лимит для этого инструмента установлен в размере 10 миллиардов юаней. Но при необходимости Банк России может его корректировать. Свопы проходят на организованных торгах Московской биржи в режиме безадресных сделок по рабочим дням.

https://ria.ru/20240613/tsb-1952476091.html

https://ria.ru/20240408/rubl-1938642774.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, санкции в отношении россии