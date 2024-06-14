https://ria.ru/20240614/trevoga-1952754019.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.06.2024

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T03:18

2024-06-14T03:18

2024-06-14T05:51

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги распространился на все области в 3.07 (совпадает с мск).Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Хмельницкой области, а также в Запорожье и в Харькове. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240614/vzryvy-1952753698.html

https://ria.ru/20240613/podpole-1952604042.html

россия

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хмельницкая область

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в мире, россия, украина, хмельницкая область, дмитрий песков, вооруженные силы украины