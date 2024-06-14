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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:18 14.06.2024 (обновлено: 05:51 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/trevoga-1952754019.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.06.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T03:18
2024-06-14T05:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
хмельницкая область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги распространился на все области в 3.07 (совпадает с мск).Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Хмельницкой области, а также в Запорожье и в Харькове. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240614/vzryvy-1952753698.html
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в мире, россия, украина, хмельницкая область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Хмельницкая область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины звучит сигнал воздушной тревоги

© AP Photo / Andrew KravchenkoМногоквартирные дома в Киеве
Многоквартирные дома в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Многоквартирные дома в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса, сигнал тревоги распространился на все области в 3.07 (совпадает с мск).
Сотрудники пожарной службы Украины
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
03:15
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Хмельницкой области, а также в Запорожье и в Харькове.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Подполье сообщило о ракетном ударе по Николаеву
Вчера, 15:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаХмельницкая областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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