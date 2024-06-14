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Трамп ответил на вопрос об отношениях с Путиным - РИА Новости, 14.06.2024
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01:37 14.06.2024 (обновлено: 07:42 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/tramp-1952749801.html
Трамп ответил на вопрос об отношениях с Путиным
Трамп ответил на вопрос об отношениях с Путиным - РИА Новости, 14.06.2024
Трамп ответил на вопрос об отношениях с Путиным
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ладил с российским лидером Владимиром Путиным, потому что легче иметь дело с сильными, чем со слабыми. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T01:37
2024-06-14T07:42
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ладил с российским лидером Владимиром Путиным, потому что легче иметь дело с сильными, чем со слабыми.В интервью YouTube-каналу Impaulsive политик, который намерен участвовать в выборах президента США ответил на вопрос о своих отношениях с российским лидером. &quot;Думаю, они очень хорошие&quot;, — сказал экс-президент.При этом, по словам Трампа, он был жестким по отношению к российскому коллеге. "Забавно, что мне легче выстраивать отношения с сильными, чем со слабыми. Со слабыми я не очень уживаюсь", — добавил он.Сам Путин в феврале в интервью Такеру Карлсону рассказал, что у него были "добрые и хорошие отношения" с Трампом. В начале июня на встрече с представителями СМИ глава государства затруднился ответить, будут ли перемены в политике США по отношению к Киеву, если в президентских выборах победит Дональд Трамп.Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20240605/putin-1950802625.html
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россия, сша, в мире, дональд трамп, владимир путин, киев, такер карлсон
Россия, США, В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин, Киев, Такер Карлсон
Трамп ответил на вопрос об отношениях с Путиным

Трамп объяснил хорошие отношения с Путиным тем, что с сильными иметь дело лучше

© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ладил с российским лидером Владимиром Путиным, потому что легче иметь дело с сильными, чем со слабыми.
В интервью YouTube-каналу Impaulsive политик, который намерен участвовать в выборах президента США ответил на вопрос о своих отношениях с российским лидером.
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«

"Думаю, они очень хорошие", — сказал экс-президент.

При этом, по словам Трампа, он был жестким по отношению к российскому коллеге.
"Забавно, что мне легче выстраивать отношения с сильными, чем со слабыми. Со слабыми я не очень уживаюсь", — добавил он.
Сам Путин в феврале в интервью Такеру Карлсону рассказал, что у него были "добрые и хорошие отношения" с Трампом. В начале июня на встрече с представителями СМИ глава государства затруднился ответить, будут ли перемены в политике США по отношению к Киеву, если в президентских выборах победит Дональд Трамп.
Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
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РоссияСШАВ миреДональд ТрампВладимир ПутинКиевТакер Карлсон
 
 
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