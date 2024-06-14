Трамп ответил на вопрос об отношениях с Путиным
Трамп объяснил хорошие отношения с Путиным тем, что с сильными иметь дело лучше
© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ладил с российским лидером Владимиром Путиным, потому что легче иметь дело с сильными, чем со слабыми.
В интервью YouTube-каналу Impaulsive политик, который намерен участвовать в выборах президента США ответил на вопрос о своих отношениях с российским лидером.
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"Думаю, они очень хорошие", — сказал экс-президент.
При этом, по словам Трампа, он был жестким по отношению к российскому коллеге.
"Забавно, что мне легче выстраивать отношения с сильными, чем со слабыми. Со слабыми я не очень уживаюсь", — добавил он.
Сам Путин в феврале в интервью Такеру Карлсону рассказал, что у него были "добрые и хорошие отношения" с Трампом. В начале июня на встрече с представителями СМИ глава государства затруднился ответить, будут ли перемены в политике США по отношению к Киеву, если в президентских выборах победит Дональд Трамп.
Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.