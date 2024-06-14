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Торгпред дал совет компаниям из КНР для укрепления позиций на рынке России - РИА Новости, 14.06.2024
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08:58 14.06.2024 (обновлено: 11:32 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/torgpred-1952770016.html
Торгпред дал совет компаниям из КНР для укрепления позиций на рынке России
Торгпред дал совет компаниям из КНР для укрепления позиций на рынке России - РИА Новости, 14.06.2024
Торгпред дал совет компаниям из КНР для укрепления позиций на рынке России
Позиции на российском рынке на долгосрочной основе смогут укрепить те китайские компании, которые будут осуществлять последовательную локализацию производства,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T08:58
2024-06-14T11:32
экономика
технологии
китай
россия
иркутская область
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ПЕКИН, 14 июн – РИА Новости. Позиции на российском рынке на долгосрочной основе смогут укрепить те китайские компании, которые будут осуществлять последовательную локализацию производства, выстраивать устойчивые кооперационные цепочки, предлагающие в том числе и трансфер технологий, заявил в пятницу торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский. "В связи с уходом с российского рынка ряда зарубежных компаний китайские компании сумели использовать новые возможности и нарастили свои поставки", - заявил Дахновский в рамках презентации экономического и инвестиционного потенциала Иркутской области в КНР. Вместе с тем, добавил он, "по мере насыщения российского рынка ситуация требует корректировки подходов со стороны бизнеса, в новых условиях укрепить свои позиции на долгосрочной основе смогут те компании, которые будут осуществлять последовательную локализацию производства, выстраивать устойчивые кооперационные цепочки, предлагающие в том числе и трансфер технологий". "Развитие таких форматов сотрудничества будет в первую очередь поощряться и поддерживаться государством", – добавил торгпред.
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экономика, технологии, китай, россия, иркутская область
Экономика, Технологии, Китай, Россия, Иркутская область
Торгпред дал совет компаниям из КНР для укрепления позиций на рынке России

Торгпред: компании КНР укрепят позиции на рынке путем локализации производства

© Фото : пресс-служба Минпромторга РоссииТорговый представитель России в Китае Алексей Дахновский
Торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Фото : пресс-служба Минпромторга России
Торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский. Архивное фото
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ПЕКИН, 14 июн – РИА Новости. Позиции на российском рынке на долгосрочной основе смогут укрепить те китайские компании, которые будут осуществлять последовательную локализацию производства, выстраивать устойчивые кооперационные цепочки, предлагающие в том числе и трансфер технологий, заявил в пятницу торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский.
«
"В связи с уходом с российского рынка ряда зарубежных компаний китайские компании сумели использовать новые возможности и нарастили свои поставки", - заявил Дахновский в рамках презентации экономического и инвестиционного потенциала Иркутской области в КНР.
Вместе с тем, добавил он, "по мере насыщения российского рынка ситуация требует корректировки подходов со стороны бизнеса, в новых условиях укрепить свои позиции на долгосрочной основе смогут те компании, которые будут осуществлять последовательную локализацию производства, выстраивать устойчивые кооперационные цепочки, предлагающие в том числе и трансфер технологий".
"Развитие таких форматов сотрудничества будет в первую очередь поощряться и поддерживаться государством", – добавил торгпред.
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ЭкономикаТехнологииКитайРоссияИркутская область
 
 
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