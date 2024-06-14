https://ria.ru/20240614/titan-1952967434.html

NYT: в Boeing и Airbus нашли детали из титана с поддельной сертификацией

NYT: в Boeing и Airbus нашли детали из титана с поддельной сертификацией - РИА Новости, 14.06.2024

NYT: в Boeing и Airbus нашли детали из титана с поддельной сертификацией

Некоторые самолеты Boeing и Airbus оснащены компонентами из титана с поддельными сертификатами соответствия металла, в США начато расследование для выявления... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T17:23

2024-06-14T17:23

2024-06-14T17:23

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Некоторые самолеты Boeing и Airbus оснащены компонентами из титана с поддельными сертификатами соответствия металла, в США начато расследование для выявления последствий для безопасности полетов и количества самолетов с такими деталями, сообщает газета New York Times. "Некоторые недавно произведенные самолеты Boeing и Airbus имеют компоненты, изготовленные из титана, который был продан с использованием поддельной документации, подтверждающей подлинность материала", - пишет издание со ссылкой на поставщика производителей самолетов. Расследование, связанное с поддельной документацией, ведется компанией Spirit AeroSystems, которая поставляет фюзеляжи для Boeing и крылья для Airbus, а также Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA). По данным газеты, оно было начато после того, как компания-поставщик обнаружила на металле маленькие дыры, вызванные коррозией. По словам людей, знакомых с ситуацией, сотрудник китайской компании, которая продала титан, подделал сертификаты, указав, что материал якобы был получен от проверенного поставщика - компании Baoji Titanium Industry. В комментарии газете представители Baoji Titanium Industry сообщили, что компания не имеет отношения к этому титану. Согласно заявлению Федерального управления, которое цитирует издание, количество самолетов, оснащенных изготовленными из несертифицированного титана деталями, неизвестно, также уточняются краткосрочные и долгосрочные последствия для безопасности перелетов. "Самолеты, которые содержат компоненты, изготовленные из этого материала, были произведены между 2019 и 2023 годами, в их числе несколько авиалайнеров Boeing 737 Max и 787 Dreamliner, а также самолеты Airbus A220", - пишет газета со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией. По словам представителей Spirit AeroSystems, в рамках расследования компания пытается выяснить, откуда поставлялся материал и соответствует ли он стандартам безопасности, кроме того, изучается вопрос, каким образом заменить детали, изготовленные из этого титана, если это потребуется по результатам проверки. Собеседники издания также рассказали о том, что несертифицированный титан использовался для изготовления различных частей самолетов - дверей для пассажиров, дверей грузовых отсеков, корпусов, теплозащитных экранов. Как пишет газета со ссылкой на заявления Boeing и Airbus, никаких признаков проблем с компонентами, содержащими этот титан, пока выявлено не было. В последнее время неоднократно сообщалось о технических проблемах с самолетами Boeing. Например, пользоваться запасной машиной после обнаружения неисправности на президентском 737 пришлось польскому лидеру Анджею Дуде по возвращении из США. Также телеканал ABC News сообщал, что самолет Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines рейса Денвер-Хьюстон совершил экстренную посадку в США из-за срыва обшивки одного из двигателей. Ранее газета New York Times сообщала, что компания Boeing не прошла 33 из 89 проверок управления гражданской авиации США, которые ведомство начало в рамках расследования инцидента с оторвавшимся в полете фрагментом фюзеляжа у самолета модели 737 Max. По данным издания, Boeing и его поставщик Spirit AeroSystems нарушили многие требования по контролю качества при сборке самолетов.

https://ria.ru/20240329/boeing-1936516889.html

https://ria.ru/20240613/reuters-1952692669.html

https://ria.ru/20240410/boeing-1938972269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, сша, анджей дуда, airbus, southwest airlines, boeing 737, boeing 737-800