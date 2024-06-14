https://ria.ru/20240614/terrorizm-1952786452.html

Суд признал "Грузинский национальный легион"* террористической организацией

Суд признал "Грузинский национальный легион"* террористической организацией - РИА Новости, 14.06.2024

Суд признал "Грузинский национальный легион"* террористической организацией

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал "Грузинский национальный легион"* террористической организацией, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T09:50

2024-06-14T09:50

2024-06-14T11:37

происшествия

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ростов-на-дону

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал "Грузинский национальный легион"* террористической организацией, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Члены легиона участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, а также причастны к организации диверсий и терактов на территории России, пыткам военнослужащих <...> и убийствам мирного населения", — говорится в релизе.В ФСБ уточнили, что легион создавался в 2014 году под руководством Главного управления разведки Минобороны Украины. По информации спецслужбы, сейчас это самое крупное вооруженное формирование, укомплектованное по национальному признаку.Деятельность его членов и их пособников будут квалифицировать по статьям о наемничестве и терроризме.Также спецслужба опубликовала видео с попавшим в плен членом легиона.Наемник рассказал, что подписал контракт сначала на месяц, ему выдали автомат и пистолет Макарова."Мы поехали в Лиман, это Николаевская область. Приехал командир — Вако Суладзе, познакомился с нами, пообщался. Через пару дней мы уже поехали на полигоны, тренировались", — сообщил пленный.По его словам, инструкторы были из Европы, стран НАТО, а также из Новой Зеландии. Они обучали тактике, обращению с дронами, "как передвигаться в двойках, тройках, штурмовать".Наемник рассказал, что командиры занимались мародерством, а также приказывали стрелять в мирных жителей, потому что они якобы были диверсантами. Боевиков легиона убеждали, что некоторым гражданским выдают гранаты, чтобы они бросали их в бойцов "Азова"*. После того как один из азовцев на глазах пленного убил мирного жителя, он обыскал его и не нашел никакого оружия или гранат.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240612/arest-1952302416.html

https://ria.ru/20240525/naemnik-1948281125.html

https://ria.ru/20240423/matvienko-1941681979.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наемники "Грузинского легиона" о тренировках с инструкторами из стран НАТО Наемников "Грузинского легиона" тренировали инструкторы из стран НАТО и Новой Зеландии, рассказал попавший в плен солдат легиона. Видео публикует ФСБ. 2024-06-14T09:50 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, ростов-на-дону, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, вооруженные силы украины