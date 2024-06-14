Рейтинг@Mail.ru
Суд признал "Грузинский национальный легион"* террористической организацией - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 14.06.2024 (обновлено: 11:37 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/terrorizm-1952786452.html
Суд признал "Грузинский национальный легион"* террористической организацией
Суд признал "Грузинский национальный легион"* террористической организацией - РИА Новости, 14.06.2024
Суд признал "Грузинский национальный легион"* террористической организацией
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал "Грузинский национальный легион"* террористической организацией, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T09:50
2024-06-14T11:37
происшествия
россия
ростов-на-дону
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952797025_164:505:2908:2048_1920x0_80_0_0_18023559c5f45954b66512dbbbcf4af6.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал "Грузинский национальный легион"* террористической организацией, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Члены легиона участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, а также причастны к организации диверсий и терактов на территории России, пыткам военнослужащих &lt;...&gt; и убийствам мирного населения", — говорится в релизе.В ФСБ уточнили, что легион создавался в 2014 году под руководством Главного управления разведки Минобороны Украины. По информации спецслужбы, сейчас это самое крупное вооруженное формирование, укомплектованное по национальному признаку.Деятельность его членов и их пособников будут квалифицировать по статьям о наемничестве и терроризме.Также спецслужба опубликовала видео с попавшим в плен членом легиона.Наемник рассказал, что подписал контракт сначала на месяц, ему выдали автомат и пистолет Макарова."Мы поехали в Лиман, это Николаевская область. Приехал командир — Вако Суладзе, познакомился с нами, пообщался. Через пару дней мы уже поехали на полигоны, тренировались", — сообщил пленный.По его словам, инструкторы были из Европы, стран НАТО, а также из Новой Зеландии. Они обучали тактике, обращению с дронами, "как передвигаться в двойках, тройках, штурмовать".Наемник рассказал, что командиры занимались мародерством, а также приказывали стрелять в мирных жителей, потому что они якобы были диверсантами. Боевиков легиона убеждали, что некоторым гражданским выдают гранаты, чтобы они бросали их в бойцов "Азова"*. После того как один из азовцев на глазах пленного убил мирного жителя, он обыскал его и не нашел никакого оружия или гранат.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240612/arest-1952302416.html
https://ria.ru/20240525/naemnik-1948281125.html
https://ria.ru/20240423/matvienko-1941681979.html
россия
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Наемники "Грузинского легиона" о тренировках с инструкторами из стран НАТО
Наемников "Грузинского легиона" тренировали инструкторы из стран НАТО и Новой Зеландии, рассказал попавший в плен солдат легиона. Видео публикует ФСБ.
2024-06-14T09:50
true
PT0M53S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952797025_367:498:2434:2048_1920x0_80_0_0_6bbb7760c3620376c5a3e4a0a5950a61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ростов-на-дону, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Ростов-на-Дону, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины, Вооруженные силы Украины
Суд признал "Грузинский национальный легион"* террористической организацией

Суд запретил деятельность "Грузинского национального легиона" в России

© AP Photo / Efrem LukatskyТренировка с участием членов "Грузинского национального легиона"* в Киеве
Тренировка с участием членов Грузинского национального легиона* в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Тренировка с участием членов "Грузинского национального легиона"* в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал "Грузинский национальный легион"* террористической организацией, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"Члены легиона участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, а также причастны к организации диверсий и терактов на территории России, пыткам военнослужащих <...> и убийствам мирного населения", — говорится в релизе.
Басманный суд - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Суд в Москве заочно арестовал служащую в ВСУ снайпершу из Грузии
12 июня, 00:57
В ФСБ уточнили, что легион создавался в 2014 году под руководством Главного управления разведки Минобороны Украины. По информации спецслужбы, сейчас это самое крупное вооруженное формирование, укомплектованное по национальному признаку.
Деятельность его членов и их пособников будут квалифицировать по статьям о наемничестве и терроризме.
Также спецслужба опубликовала видео с попавшим в плен членом легиона.
Наемник рассказал, что подписал контракт сначала на месяц, ему выдали автомат и пистолет Макарова.
"Мы поехали в Лиман, это Николаевская область. Приехал командир — Вако Суладзе, познакомился с нами, пообщался. Через пару дней мы уже поехали на полигоны, тренировались", — сообщил пленный.
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
В Грузии нашли могилу спецназовца, воевавшего на Украине
25 мая, 07:05
По его словам, инструкторы были из Европы, стран НАТО, а также из Новой Зеландии. Они обучали тактике, обращению с дронами, "как передвигаться в двойках, тройках, штурмовать".
Наемник рассказал, что командиры занимались мародерством, а также приказывали стрелять в мирных жителей, потому что они якобы были диверсантами. Боевиков легиона убеждали, что некоторым гражданским выдают гранаты, чтобы они бросали их в бойцов "Азова"*. После того как один из азовцев на глазах пленного убил мирного жителя, он обыскал его и не нашел никакого оружия или гранат.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Интервью Валентины Матвиенко гендиректору России сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Матвиенко призвала признать СБУ террористической структурой
23 апреля, 09:07
 
ПроисшествияРоссияРостов-на-ДонуФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала