https://ria.ru/20240614/terrorizm-1952786452.html
Суд признал "Грузинский национальный легион"* террористической организацией
Суд признал "Грузинский национальный легион"* террористической организацией - РИА Новости, 14.06.2024
Суд признал "Грузинский национальный легион"* террористической организацией
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал "Грузинский национальный легион"* террористической организацией, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T09:50
2024-06-14T09:50
2024-06-14T11:37
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал "Грузинский национальный легион"* террористической организацией, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Члены легиона участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, а также причастны к организации диверсий и терактов на территории России, пыткам военнослужащих <...> и убийствам мирного населения", — говорится в релизе.В ФСБ уточнили, что легион создавался в 2014 году под руководством Главного управления разведки Минобороны Украины. По информации спецслужбы, сейчас это самое крупное вооруженное формирование, укомплектованное по национальному признаку.Деятельность его членов и их пособников будут квалифицировать по статьям о наемничестве и терроризме.Также спецслужба опубликовала видео с попавшим в плен членом легиона.Наемник рассказал, что подписал контракт сначала на месяц, ему выдали автомат и пистолет Макарова."Мы поехали в Лиман, это Николаевская область. Приехал командир — Вако Суладзе, познакомился с нами, пообщался. Через пару дней мы уже поехали на полигоны, тренировались", — сообщил пленный.По его словам, инструкторы были из Европы, стран НАТО, а также из Новой Зеландии. Они обучали тактике, обращению с дронами, "как передвигаться в двойках, тройках, штурмовать".Наемник рассказал, что командиры занимались мародерством, а также приказывали стрелять в мирных жителей, потому что они якобы были диверсантами. Боевиков легиона убеждали, что некоторым гражданским выдают гранаты, чтобы они бросали их в бойцов "Азова"*. После того как один из азовцев на глазах пленного убил мирного жителя, он обыскал его и не нашел никакого оружия или гранат.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240612/arest-1952302416.html
https://ria.ru/20240525/naemnik-1948281125.html
https://ria.ru/20240423/matvienko-1941681979.html
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952797025_367:498:2434:2048_1920x0_80_0_0_6bbb7760c3620376c5a3e4a0a5950a61.jpg
Наемники "Грузинского легиона" о тренировках с инструкторами из стран НАТО
Наемников "Грузинского легиона" тренировали инструкторы из стран НАТО и Новой Зеландии, рассказал попавший в плен солдат легиона. Видео публикует ФСБ.
2024-06-14T09:50
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РИА Новости
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происшествия, россия, ростов-на-дону, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Ростов-на-Дону, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины, Вооруженные силы Украины
Суд признал "Грузинский национальный легион"* террористической организацией
Суд запретил деятельность "Грузинского национального легиона" в России