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Текслер подал документы для участия в выборах челябинского губернатора
Текслер подал документы для участия в выборах челябинского губернатора - РИА Новости, 14.06.2024
Текслер подал документы для участия в выборах челябинского губернатора
Глава Челябинской области Алексей Текслер в пятницу подал в избирательную комиссию региона пакет документов для участия в выборах губернатора области, сообщила... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T10:37
2024-06-14T10:37
2024-06-14T11:34
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 июн – РИА Новости. Глава Челябинской области Алексей Текслер в пятницу подал в избирательную комиссию региона пакет документов для участия в выборах губернатора области, сообщила региональная избирательная комиссия. "Четырнадцатого июня 2024 года Алексей Текслер, выдвинутый политической партией "Единая Россия", предоставил пакет документов в рамках процедуры выдвижения на должность губернатора Челябинской области в региональный избирком. С этого момента он приобретает все права и обязанности кандидата на должность губернатора Челябинской области", - говорится в сообщении. Кроме того, ранее предоставили пакеты документов в избирком в рамках процедуры выдвижения на должность губернатора региона Степан Соловьев, выдвинутый политической партией "Зеленая альтернатива", и Ярослав Щербаков, выдвинутый партией "Яблоко", уточняется в сообщении. "С этого момента они приобретают все права и обязанности кандидатов на должность губернатора Челябинской области", - указывается в сообщении. Выборы губернатора Челябинской области будут проводиться два дня – 7 и 8 сентября 2024 года.
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политика, челябинская область, алексей текслер, единая россия, яблоко
Политика, Челябинская область, Алексей Текслер, Единая Россия, Яблоко
Текслер подал документы для участия в выборах челябинского губернатора
Текслер подал пакет документов для участия в выборах главв Челябинской области
ЧЕЛЯБИНСК, 14 июн – РИА Новости. Глава Челябинской области Алексей Текслер в пятницу подал в избирательную комиссию региона пакет документов для участия в выборах губернатора области, сообщила региональная избирательная комиссия.
«
"Четырнадцатого июня 2024 года Алексей Текслер, выдвинутый политической партией "Единая Россия", предоставил пакет документов в рамках процедуры выдвижения на должность губернатора Челябинской области в региональный избирком. С этого момента он приобретает все права и обязанности кандидата на должность губернатора Челябинской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, ранее предоставили пакеты документов в избирком в рамках процедуры выдвижения на должность губернатора региона Степан Соловьев, выдвинутый политической партией "Зеленая альтернатива", и Ярослав Щербаков, выдвинутый партией "Яблоко", уточняется в сообщении.
"С этого момента они приобретают все права и обязанности кандидатов на должность губернатора Челябинской области", - указывается в сообщении.
Выборы губернатора Челябинской области будут проводиться два дня – 7 и 8 сентября 2024 года.