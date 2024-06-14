https://ria.ru/20240614/teksler-1952799195.html

Текслер подал документы для участия в выборах челябинского губернатора

Текслер подал документы для участия в выборах челябинского губернатора - РИА Новости, 14.06.2024

Текслер подал документы для участия в выборах челябинского губернатора

Глава Челябинской области Алексей Текслер в пятницу подал в избирательную комиссию региона пакет документов для участия в выборах губернатора области, сообщила... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T10:37

2024-06-14T10:37

2024-06-14T11:34

политика

челябинская область

алексей текслер

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 июн – РИА Новости. Глава Челябинской области Алексей Текслер в пятницу подал в избирательную комиссию региона пакет документов для участия в выборах губернатора области, сообщила региональная избирательная комиссия. "Четырнадцатого июня 2024 года Алексей Текслер, выдвинутый политической партией "Единая Россия", предоставил пакет документов в рамках процедуры выдвижения на должность губернатора Челябинской области в региональный избирком. С этого момента он приобретает все права и обязанности кандидата на должность губернатора Челябинской области", - говорится в сообщении. Кроме того, ранее предоставили пакеты документов в избирком в рамках процедуры выдвижения на должность губернатора региона Степан Соловьев, выдвинутый политической партией "Зеленая альтернатива", и Ярослав Щербаков, выдвинутый партией "Яблоко", уточняется в сообщении. "С этого момента они приобретают все права и обязанности кандидатов на должность губернатора Челябинской области", - указывается в сообщении. Выборы губернатора Челябинской области будут проводиться два дня – 7 и 8 сентября 2024 года.

https://ria.ru/20240603/beglov-1950229740.html

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политика, челябинская область, алексей текслер, единая россия, яблоко