В митрополии высказалась о священнике, чьи сыновья хотели воевать за ВСУ
Священник Игорь Ащеулов не является клириком Липецкой митрополии с 2008 года
Священник Игорь Ащеулов
Священник Игорь Ащеулов. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Священник Игорь Ащеулов, трем сыновьям которого вменяется покушение на госизмену и участие в деятельности террористической организации, не является клириком Липецкой митрополии с 2008 года, сообщается на ее сайте.
Второй западный окружной военный суд рассмотрит дело троих сыновей Ащеулова, которые пытались перейти границу и воевать на стороне Украины. Согласно материалам дела, их задержали на границе. Ащеуловым вменяется покушение на госизмену, на незаконное пересечение границы РФ и участие в деятельности террористической организации. Только за последнее каждому может грозить до 20 лет.
"С 2008 года священник Игорь Ащеулов не является клириком приходов и монастырей Липецкой митрополии", - сообщила пресс-служба митрополии.
Многодетная семья Ащеуловых стала известна в 2014 году, когда органы опеки изъяли у родителей девять детей из-за отсутствия условий для их проживания. Позднее детей вернули родителям и выделили им жилое помещение на время ремонта дома. Суд признал действия местных органов опеки и попечительства незаконными, а также отклонил иск об ограничении родительских прав.
В 2014 году сайт Липецкой митрополии опубликовал комментарий о том, что в 2008 году Ащеулов был почислен за штат за самовольное оставление прихода. В марте 2012 года митрополит Липецкий и Задонский Никон посетил село Озерки Тербунского района, где проживает заштатный священник Игорь Ащеулов, с целью провести с ним беседу, но дверь приехавшим никто не открыл. В присутствии правящего архиерея жителями села для семьи священника были принесены продукты, однако сельчан также не впустили в дом. Продукты пришлось оставить на крыльце. Жители села Озерки сообщили, что священник никого не впускает на территорию своего дома и не желает принимать помощь, которую верующие неоднократно пытались оказать его многодетной семье.