https://ria.ru/20240614/svyaschennik-1953034002.html

В митрополии высказалась о священнике, чьи сыновья хотели воевать за ВСУ

В митрополии высказалась о священнике, чьи сыновья хотели воевать за ВСУ - РИА Новости, 14.06.2024

В митрополии высказалась о священнике, чьи сыновья хотели воевать за ВСУ

Священник Игорь Ащеулов, трем сыновьям которого вменяется покушение на госизмену и участие в деятельности террористической организации, не является клириком... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T21:59

2024-06-14T21:59

2024-06-14T21:59

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Священник Игорь Ащеулов, трем сыновьям которого вменяется покушение на госизмену и участие в деятельности террористической организации, не является клириком Липецкой митрополии с 2008 года, сообщается на ее сайте. Второй западный окружной военный суд рассмотрит дело троих сыновей Ащеулова, которые пытались перейти границу и воевать на стороне Украины. Согласно материалам дела, их задержали на границе. Ащеуловым вменяется покушение на госизмену, на незаконное пересечение границы РФ и участие в деятельности террористической организации. Только за последнее каждому может грозить до 20 лет. "С 2008 года священник Игорь Ащеулов не является клириком приходов и монастырей Липецкой митрополии", - сообщила пресс-служба митрополии. Многодетная семья Ащеуловых стала известна в 2014 году, когда органы опеки изъяли у родителей девять детей из-за отсутствия условий для их проживания. Позднее детей вернули родителям и выделили им жилое помещение на время ремонта дома. Суд признал действия местных органов опеки и попечительства незаконными, а также отклонил иск об ограничении родительских прав. В 2014 году сайт Липецкой митрополии опубликовал комментарий о том, что в 2008 году Ащеулов был почислен за штат за самовольное оставление прихода. В марте 2012 года митрополит Липецкий и Задонский Никон посетил село Озерки Тербунского района, где проживает заштатный священник Игорь Ащеулов, с целью провести с ним беседу, но дверь приехавшим никто не открыл. В присутствии правящего архиерея жителями села для семьи священника были принесены продукты, однако сельчан также не впустили в дом. Продукты пришлось оставить на крыльце. Жители села Озерки сообщили, что священник никого не впускает на территорию своего дома и не желает принимать помощь, которую верующие неоднократно пытались оказать его многодетной семье.

https://ria.ru/20240614/gosizmena-1952781655.html

https://ria.ru/20240606/vsu-1950959593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жилье, украина, россия, тербунский район