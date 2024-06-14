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Группировка "Запад" за неделю освободила два населенных пункта - РИА Новости, 14.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:10 14.06.2024 (обновлено: 16:19 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/svo-1952941595.html
Группировка "Запад" за неделю освободила два населенных пункта
Группировка "Запад" за неделю освободила два населенных пункта - РИА Новости, 14.06.2024
Группировка "Запад" за неделю освободила два населенных пункта
Группировка российских войск "Запад" за прошедшую неделю заняла более выгодные рубежи, Киев при этом потерял до 3405 солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:10
2024-06-14T16:19
специальная военная операция на украине
россия
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Группировка российских войск "Запад" за прошедшую неделю заняла более выгодные рубежи, Киев при этом потерял до 3405 солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ."ВСУ потеряли до 3405 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 32 автомобиля, 30 орудий полевой артиллерии, из них семь гаубиц М777 производства США.Кроме того, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 8 по 14 июня.Отмечается, что группировка "Запад" своими активными действиями заняла более выгодные рубежи и освободила населенные пункты Артемовка в Луганской Народной Республике и Тимковка в Харьковской области."Нанесено поражение подразделениям пяти механизированных, танковой, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, соединения теробороны, а также трёх бригад нацгвардии Украины", - уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20240614/svo-1952946098.html
https://ria.ru/20240614/spetsoperatsiya-1952944715.html
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россия, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" за неделю освободила два населенных пункта

МО: "Запад" за неделю уничтожил до 3405 солдат ВСУ, 4 полевых склада боеприпасов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Группировка российских войск "Запад" за прошедшую неделю заняла более выгодные рубежи, Киев при этом потерял до 3405 солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"ВСУ потеряли до 3405 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 32 автомобиля, 30 орудий полевой артиллерии, из них семь гаубиц М777 производства США.
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Кроме того, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 8 по 14 июня.
Отмечается, что группировка "Запад" своими активными действиями заняла более выгодные рубежи и освободила населенные пункты Артемовка в Луганской Народной Республике и Тимковка в Харьковской области.
"Нанесено поражение подразделениям пяти механизированных, танковой, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, соединения теробороны, а также трёх бригад нацгвардии Украины", - уточнили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевВооруженные силы Украины
 
 
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