https://ria.ru/20240614/svo-1952941595.html

Группировка "Запад" за неделю освободила два населенных пункта

Группировка "Запад" за неделю освободила два населенных пункта - РИА Новости, 14.06.2024

Группировка "Запад" за неделю освободила два населенных пункта

Группировка российских войск "Запад" за прошедшую неделю заняла более выгодные рубежи, Киев при этом потерял до 3405 солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T16:10

2024-06-14T16:10

2024-06-14T16:19

специальная военная операция на украине

россия

киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Группировка российских войск "Запад" за прошедшую неделю заняла более выгодные рубежи, Киев при этом потерял до 3405 солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ."ВСУ потеряли до 3405 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 32 автомобиля, 30 орудий полевой артиллерии, из них семь гаубиц М777 производства США.Кроме того, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 8 по 14 июня.Отмечается, что группировка "Запад" своими активными действиями заняла более выгодные рубежи и освободила населенные пункты Артемовка в Луганской Народной Республике и Тимковка в Харьковской области."Нанесено поражение подразделениям пяти механизированных, танковой, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, соединения теробороны, а также трёх бригад нацгвардии Украины", - уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20240614/svo-1952946098.html

https://ria.ru/20240614/spetsoperatsiya-1952944715.html

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россия, киев, вооруженные силы украины