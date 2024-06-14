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"Все быстрее". В Германии признали неприятную правду о ситуации в зоне СВО
"Все быстрее". В Германии признали неприятную правду о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 14.06.2024
"Все быстрее". В Германии признали неприятную правду о ситуации в зоне СВО
Российские военные в ДНР продвигаются быстро, и Вооруженные силы Украины не могут их остановить, пожаловался немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:31
2024-06-14T15:31
2024-06-14T15:31
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российские военные в ДНР продвигаются быстро, и Вооруженные силы Украины не могут их остановить, пожаловался немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X."Русские снова продвигаются все быстрее, беря под контроль деревню за деревней в ДНР, по несколько в неделю, а украинские войска, несмотря на все разговоры, пока еще не способны их остановить", — написал он.В понедельник Минобороны сообщило, что группировка российских войск "Восток" освободила Старомайорское в ДНР.В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
https://ria.ru/20240614/zelenskiy-1952859859.html
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"Все быстрее". В Германии признали неприятную правду о ситуации в зоне СВО
Репке: российские силы в ДНР продвигаются быстро, ВСУ не могут их остановить