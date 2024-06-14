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Белоусову показали, как Су-34 применяют авиабомбы с унифицированным модулем - РИА Новости, 14.06.2024
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17:45 14.06.2024 (обновлено: 18:08 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/su-34-1952974587.html
Белоусову показали, как Су-34 применяют авиабомбы с унифицированным модулем
Белоусову показали, как Су-34 применяют авиабомбы с унифицированным модулем - РИА Новости, 14.06.2024
Белоусову показали, как Су-34 применяют авиабомбы с унифицированным модулем
Главе Минобороны России Андрею Белоусову продемонстрировали применение истребителями Су-34 авиабомб с унифицированным модулем планирования и коррекции по... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T17:45
2024-06-14T18:08
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
су-34
андрей белоусов
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Главе Минобороны России Андрею Белоусову продемонстрировали применение истребителями Су-34 авиабомб с унифицированным модулем планирования и коррекции по объектам ВСУ, сообщили в ведомстве.Министр в пятницу посетил с инспекцией командный пункт Воздушно-космических сил. Там он заслушал доклады о задачах, выполняемых родами войск ВКС."Министру обороны также доложили о боевой работе авиации в зоне проведения специальной военной операции в режиме реального времени, в том числе о применении самолетами Су-34 авиационных бомб, оборудованных унифицированным модулем планирования и коррекции, по опорным пунктам ВСУ на Южнодонецком направлении", — говорится в сообщении.Кроме того, главе ведомства представили работу группы управления беспилотниками ВКС, оснащенную средствами автоматизации и планшетным терминалом для визуализации оперативной обстановки и обмена данными. Операторы в реальном времени получают информацию от дронов и обрабатывают видеопоток при помощи технологий искусственного интеллекта. Благодаря этому удается обнаруживать и распознавать объекты противника.
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60
Министр обороны РФ Андрей Белоусов в командном пункте Воздушно-космических сил
Кадры с командного пункта ВКС, который посетил Белоусов. Министр заслушал доклады руководящего состава.
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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, су-34, андрей белоусов
Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-34, Андрей Белоусов
Белоусову показали, как Су-34 применяют авиабомбы с унифицированным модулем

Белоусову показали, как Су-34 применяют авиабомбы с унифицированным модулем

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Главе Минобороны России Андрею Белоусову продемонстрировали применение истребителями Су-34 авиабомб с унифицированным модулем планирования и коррекции по объектам ВСУ, сообщили в ведомстве.
Министр в пятницу посетил с инспекцией командный пункт Воздушно-космических сил. Там он заслушал доклады о задачах, выполняемых родами войск ВКС.
«
"Министру обороны также доложили о боевой работе авиации в зоне проведения специальной военной операции в режиме реального времени, в том числе о применении самолетами Су-34 авиационных бомб, оборудованных унифицированным модулем планирования и коррекции, по опорным пунктам ВСУ на Южнодонецком направлении", — говорится в сообщении.
Кроме того, главе ведомства представили работу группы управления беспилотниками ВКС, оснащенную средствами автоматизации и планшетным терминалом для визуализации оперативной обстановки и обмена данными. Операторы в реальном времени получают информацию от дронов и обрабатывают видеопоток при помощи технологий искусственного интеллекта. Благодаря этому удается обнаруживать и распознавать объекты противника.
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БезопасностьРоссияВоздушно-космические силы РоссииСу-34Андрей Белоусов
 
 
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