https://ria.ru/20240614/su-34-1952974587.html

Белоусову показали, как Су-34 применяют авиабомбы с унифицированным модулем

Белоусову показали, как Су-34 применяют авиабомбы с унифицированным модулем - РИА Новости, 14.06.2024

Белоусову показали, как Су-34 применяют авиабомбы с унифицированным модулем

Главе Минобороны России Андрею Белоусову продемонстрировали применение истребителями Су-34 авиабомб с унифицированным модулем планирования и коррекции по... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T17:45

2024-06-14T17:45

2024-06-14T18:08

безопасность

россия

воздушно-космические силы россии

су-34

андрей белоусов

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Главе Минобороны России Андрею Белоусову продемонстрировали применение истребителями Су-34 авиабомб с унифицированным модулем планирования и коррекции по объектам ВСУ, сообщили в ведомстве.Министр в пятницу посетил с инспекцией командный пункт Воздушно-космических сил. Там он заслушал доклады о задачах, выполняемых родами войск ВКС."Министру обороны также доложили о боевой работе авиации в зоне проведения специальной военной операции в режиме реального времени, в том числе о применении самолетами Су-34 авиационных бомб, оборудованных унифицированным модулем планирования и коррекции, по опорным пунктам ВСУ на Южнодонецком направлении", — говорится в сообщении.Кроме того, главе ведомства представили работу группы управления беспилотниками ВКС, оснащенную средствами автоматизации и планшетным терминалом для визуализации оперативной обстановки и обмена данными. Операторы в реальном времени получают информацию от дронов и обрабатывают видеопоток при помощи технологий искусственного интеллекта. Благодаря этому удается обнаруживать и распознавать объекты противника.

https://ria.ru/20240607/aviatsiya-1951203307.html

россия

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов в командном пункте Воздушно-космических сил Кадры с командного пункта ВКС, который посетил Белоусов. Министр заслушал доклады руководящего состава. 2024-06-14T17:45 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, су-34, андрей белоусов