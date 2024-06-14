https://ria.ru/20240614/stakhanov-1952826098.html
Часть жителей Стаханова осталась без света после обстрела ВСУ
Часть жителей Стаханова осталась без света после обстрела ВСУ - РИА Новости, 14.06.2024
Часть жителей Стаханова осталась без света после обстрела ВСУ
После обстрела ВСУ 1,5 тысячи абонентов остались без света в Стаханове, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Сергей Жевлаков. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T11:47
2024-06-14T11:47
2024-06-14T11:47
специальная военная операция на украине
стаханов
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ЛУГАНСК, 14 июн - РИА Новости. После обстрела ВСУ 1,5 тысячи абонентов остались без света в Стаханове, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Сергей Жевлаков. Стаханов подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков в пятницу утром. "Есть повреждения линий электропередачи. На данный момент порядка 1 500 абонентов остались без света. На месте работают аварийные бригады РЭС", - написал глава. Жевлаков отметил, что жертв и пострадавших в результате обстрела нет. Город Стаханов находится в Луганской Народной Республике, населенный пункт регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских боевиков.
https://ria.ru/20240612/svet-1952453199.html
https://ria.ru/20231125/obstrel-1911870728.html
стаханов
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стаханов, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Стаханов, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Часть жителей Стаханова осталась без света после обстрела ВСУ
В Стаханове 1,5 тысячи абонентов остались без света после обстрела ВСУ