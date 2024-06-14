https://ria.ru/20240614/stakhanov-1952826098.html

Часть жителей Стаханова осталась без света после обстрела ВСУ

Часть жителей Стаханова осталась без света после обстрела ВСУ - РИА Новости, 14.06.2024

Часть жителей Стаханова осталась без света после обстрела ВСУ

После обстрела ВСУ 1,5 тысячи абонентов остались без света в Стаханове, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Сергей Жевлаков. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T11:47

2024-06-14T11:47

2024-06-14T11:47

специальная военная операция на украине

стаханов

луганская народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

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ЛУГАНСК, 14 июн - РИА Новости. После обстрела ВСУ 1,5 тысячи абонентов остались без света в Стаханове, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Сергей Жевлаков. Стаханов подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков в пятницу утром. "Есть повреждения линий электропередачи. На данный момент порядка 1 500 абонентов остались без света. На месте работают аварийные бригады РЭС", - написал глава. Жевлаков отметил, что жертв и пострадавших в результате обстрела нет. Город Стаханов находится в Луганской Народной Республике, населенный пункт регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских боевиков.

https://ria.ru/20240612/svet-1952453199.html

https://ria.ru/20231125/obstrel-1911870728.html

стаханов

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

стаханов, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия