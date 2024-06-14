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Часть жителей Стаханова осталась без света после обстрела ВСУ - РИА Новости, 14.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:47 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/stakhanov-1952826098.html
Часть жителей Стаханова осталась без света после обстрела ВСУ
Часть жителей Стаханова осталась без света после обстрела ВСУ - РИА Новости, 14.06.2024
Часть жителей Стаханова осталась без света после обстрела ВСУ
После обстрела ВСУ 1,5 тысячи абонентов остались без света в Стаханове, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Сергей Жевлаков. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T11:47
2024-06-14T11:47
специальная военная операция на украине
стаханов
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 14 июн - РИА Новости. После обстрела ВСУ 1,5 тысячи абонентов остались без света в Стаханове, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Сергей Жевлаков. Стаханов подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков в пятницу утром. "Есть повреждения линий электропередачи. На данный момент порядка 1 500 абонентов остались без света. На месте работают аварийные бригады РЭС", - написал глава. Жевлаков отметил, что жертв и пострадавших в результате обстрела нет. Город Стаханов находится в Луганской Народной Республике, населенный пункт регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских боевиков.
https://ria.ru/20240612/svet-1952453199.html
https://ria.ru/20231125/obstrel-1911870728.html
стаханов
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стаханов, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Стаханов, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Часть жителей Стаханова осталась без света после обстрела ВСУ

В Стаханове 1,5 тысячи абонентов остались без света после обстрела ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ЛУГАНСК, 14 июн - РИА Новости. После обстрела ВСУ 1,5 тысячи абонентов остались без света в Стаханове, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Сергей Жевлаков.
Стаханов подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков в пятницу утром.
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"Есть повреждения линий электропередачи. На данный момент порядка 1 500 абонентов остались без света. На месте работают аварийные бригады РЭС", - написал глава.
Жевлаков отметил, что жертв и пострадавших в результате обстрела нет. Город Стаханов находится в Луганской Народной Республике, населенный пункт регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских боевиков.
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Специальная военная операция на УкраинеСтахановЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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