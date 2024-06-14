https://ria.ru/20240614/ssha-1952745010.html

Медведев назвал США глобальной санкционной неометрополией

Медведев назвал США глобальной санкционной неометрополией - РИА Новости, 14.06.2024

Медведев назвал США глобальной санкционной неометрополией

США стали глобальной санкционной неометрополией, Вашингтон активно применяет не только первичные, но и вторичные санкции, подрывая суверенитет третьих стран,... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T00:31

2024-06-14T00:31

2024-06-14T00:31

сша

вашингтон (штат)

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. США стали глобальной санкционной неометрополией, Вашингтон активно применяет не только первичные, но и вторичные санкции, подрывая суверенитет третьих стран, считает зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Медведев в статье "Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной системы. Время метрополий истекло", опубликованной в "Российской газете", написал, что односторонние санкции, противоречащие международному праву, стали одним из важнейших инструментов для неометрополий. "Из 174 случаев применения в ХХ веке рестрикционных мер 109 инициировали США, причем смены политического курса в неугодных государствах они добивались в 80 случаях… Америка стала, по сути, глобальной санкционной неометрополией. В своей деятельности Вашингтон активно применяет не только первичные, но и (со ссылкой на принцип экстерриториальной юрисдикции) вторичные санкции, стремясь подорвать внешнюю и торгово-экономическую политику третьих стран, откровенно нарушая таким образом их суверенитет", - написал Медведев.

https://ria.ru/20240614/medvedev-1952741751.html

сша

вашингтон (штат)

россия

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сша, вашингтон (штат), россия, дмитрий медведев, единая россия