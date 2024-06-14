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Медведев назвал США глобальной санкционной неометрополией - РИА Новости, 14.06.2024
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00:31 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/ssha-1952745010.html
Медведев назвал США глобальной санкционной неометрополией
Медведев назвал США глобальной санкционной неометрополией - РИА Новости, 14.06.2024
Медведев назвал США глобальной санкционной неометрополией
США стали глобальной санкционной неометрополией, Вашингтон активно применяет не только первичные, но и вторичные санкции, подрывая суверенитет третьих стран,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T00:31
2024-06-14T00:31
сша
вашингтон (штат)
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. США стали глобальной санкционной неометрополией, Вашингтон активно применяет не только первичные, но и вторичные санкции, подрывая суверенитет третьих стран, считает зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Медведев в статье "Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной системы. Время метрополий истекло", опубликованной в "Российской газете", написал, что односторонние санкции, противоречащие международному праву, стали одним из важнейших инструментов для неометрополий. "Из 174 случаев применения в ХХ веке рестрикционных мер 109 инициировали США, причем смены политического курса в неугодных государствах они добивались в 80 случаях… Америка стала, по сути, глобальной санкционной неометрополией. В своей деятельности Вашингтон активно применяет не только первичные, но и (со ссылкой на принцип экстерриториальной юрисдикции) вторичные санкции, стремясь подорвать внешнюю и торгово-экономическую политику третьих стран, откровенно нарушая таким образом их суверенитет", - написал Медведев.
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сша, вашингтон (штат), россия, дмитрий медведев, единая россия
США, Вашингтон (штат), Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев назвал США глобальной санкционной неометрополией

Медведев: США стали глобальной санкционной неометрополией

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. США стали глобальной санкционной неометрополией, Вашингтон активно применяет не только первичные, но и вторичные санкции, подрывая суверенитет третьих стран, считает зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
Медведев в статье "Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной системы. Время метрополий истекло", опубликованной в "Российской газете", написал, что односторонние санкции, противоречащие международному праву, стали одним из важнейших инструментов для неометрополий.
Дмитрий Медведев
Медведев объяснил, для чего Запад кредитует страны глобального Юга
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"Из 174 случаев применения в ХХ веке рестрикционных мер 109 инициировали США, причем смены политического курса в неугодных государствах они добивались в 80 случаях… Америка стала, по сути, глобальной санкционной неометрополией. В своей деятельности Вашингтон активно применяет не только первичные, но и (со ссылкой на принцип экстерриториальной юрисдикции) вторичные санкции, стремясь подорвать внешнюю и торгово-экономическую политику третьих стран, откровенно нарушая таким образом их суверенитет", - написал Медведев.
 
СШАВашингтон (штат)РоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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