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Медведев назвал США глобальной санкционной неометрополией
Медведев назвал США глобальной санкционной неометрополией - РИА Новости, 14.06.2024
Медведев назвал США глобальной санкционной неометрополией
США стали глобальной санкционной неометрополией, Вашингтон активно применяет не только первичные, но и вторичные санкции, подрывая суверенитет третьих стран,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T00:31
2024-06-14T00:31
2024-06-14T00:31
сша
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. США стали глобальной санкционной неометрополией, Вашингтон активно применяет не только первичные, но и вторичные санкции, подрывая суверенитет третьих стран, считает зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Медведев в статье "Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной системы. Время метрополий истекло", опубликованной в "Российской газете", написал, что односторонние санкции, противоречащие международному праву, стали одним из важнейших инструментов для неометрополий. "Из 174 случаев применения в ХХ веке рестрикционных мер 109 инициировали США, причем смены политического курса в неугодных государствах они добивались в 80 случаях… Америка стала, по сути, глобальной санкционной неометрополией. В своей деятельности Вашингтон активно применяет не только первичные, но и (со ссылкой на принцип экстерриториальной юрисдикции) вторичные санкции, стремясь подорвать внешнюю и торгово-экономическую политику третьих стран, откровенно нарушая таким образом их суверенитет", - написал Медведев.
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сша, вашингтон (штат), россия, дмитрий медведев, единая россия
США, Вашингтон (штат), Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев назвал США глобальной санкционной неометрополией
Медведев: США стали глобальной санкционной неометрополией