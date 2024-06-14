https://ria.ru/20240614/spetsoperatsiya-1952950876.html

Группировка "Центр" уничтожила до 2375 украинских солдат за неделю

Группировка "Центр" уничтожила до 2375 украинских солдат за неделю - РИА Новости, 14.06.2024

Группировка "Центр" уничтожила до 2375 украинских солдат за неделю

Подразделения группировки войск "Центр" за неделю улучшили тактическое положение и отразили 34 атаки противника, потери Украины составили до 2375... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T16:30

2024-06-14T16:30

2024-06-14T16:30

специальная военная операция на украине

технологии

украина

россия

сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за неделю улучшили тактическое положение и отразили 34 атаки противника, потери Украины составили до 2375 военнослужащих, 14 бронемашин, в том числе четыре Bradley, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям четырёх пехотных, четырёх механизированных, а также воздушно-десантной бригады ВСУ и соединениям теробороны. "Отражены 34 контратаки противника. За неделю на данном направлении общие потери противника составили до 2 375 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, их них четыре боевые машины пехоты Bradley производства США и две БМП Marder производства ФРГ, шесть автомобилей, а также 52 орудия полевой артиллерии, в том числе десять гаубиц М777 производства США", - говорится в сводке министерства за неделю.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, украина, россия, сша, вооруженные силы украины