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Группировка "Центр" уничтожила до 2375 украинских солдат за неделю - РИА Новости, 14.06.2024
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16:30 14.06.2024
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Группировка "Центр" уничтожила до 2375 украинских солдат за неделю
Группировка "Центр" уничтожила до 2375 украинских солдат за неделю - РИА Новости, 14.06.2024
Группировка "Центр" уничтожила до 2375 украинских солдат за неделю
Подразделения группировки войск "Центр" за неделю улучшили тактическое положение и отразили 34 атаки противника, потери Украины составили до 2375... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:30
2024-06-14T16:30
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за неделю улучшили тактическое положение и отразили 34 атаки противника, потери Украины составили до 2375 военнослужащих, 14 бронемашин, в том числе четыре Bradley, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям четырёх пехотных, четырёх механизированных, а также воздушно-десантной бригады ВСУ и соединениям теробороны. "Отражены 34 контратаки противника. За неделю на данном направлении общие потери противника составили до 2 375 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, их них четыре боевые машины пехоты Bradley производства США и две БМП Marder производства ФРГ, шесть автомобилей, а также 52 орудия полевой артиллерии, в том числе десять гаубиц М777 производства США", - говорится в сводке министерства за неделю.
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технологии, украина, россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, Россия, США, Вооруженные силы Украины
Группировка "Центр" уничтожила до 2375 украинских солдат за неделю

Минобороны: ВС России за неделю отразили 34 атаки ВСУ, уничтожили 14 бронемашин

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за неделю улучшили тактическое положение и отразили 34 атаки противника, потери Украины составили до 2375 военнослужащих, 14 бронемашин, в том числе четыре Bradley, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям четырёх пехотных, четырёх механизированных, а также воздушно-десантной бригады ВСУ и соединениям теробороны.
"Отражены 34 контратаки противника. За неделю на данном направлении общие потери противника составили до 2 375 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, их них четыре боевые машины пехоты Bradley производства США и две БМП Marder производства ФРГ, шесть автомобилей, а также 52 орудия полевой артиллерии, в том числе десять гаубиц М777 производства США", - говорится в сводке министерства за неделю.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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