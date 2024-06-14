Группировка "Центр" уничтожила до 2375 украинских солдат за неделю
Минобороны: ВС России за неделю отразили 34 атаки ВСУ, уничтожили 14 бронемашин
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за неделю улучшили тактическое положение и отразили 34 атаки противника, потери Украины составили до 2375 военнослужащих, 14 бронемашин, в том числе четыре Bradley, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям четырёх пехотных, четырёх механизированных, а также воздушно-десантной бригады ВСУ и соединениям теробороны.
"Отражены 34 контратаки противника. За неделю на данном направлении общие потери противника составили до 2 375 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, их них четыре боевые машины пехоты Bradley производства США и две БМП Marder производства ФРГ, шесть автомобилей, а также 52 орудия полевой артиллерии, в том числе десять гаубиц М777 производства США", - говорится в сводке министерства за неделю.
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