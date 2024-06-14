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За неделю "Южная" группировка уничтожила до 3785 военных ВСУ
За неделю "Южная" группировка уничтожила до 3785 военных ВСУ - РИА Новости, 14.06.2024
За неделю "Южная" группировка уничтожила до 3785 военных ВСУ
Подразделения "Южной" группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 3785 военнослужащих, 11 бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:16
2024-06-14T16:16
2024-06-14T16:23
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 3785 военнослужащих, 11 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, мотопехотной и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также двух соединений теробороны."Противник потерял до 3785 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, из которых 14 западного производства. Также уничтожено 22 полевых склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства за неделю.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
За неделю "Южная" группировка уничтожила до 3785 военных ВСУ
Минобороны: за неделю группировка "Юг" уничтожила 3785 военных и 22 склада ВСУ
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 3785 военнослужащих, 11 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, мотопехотной и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также двух соединений теробороны.
"Противник потерял до 3785 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, из которых 14 западного производства. Также уничтожено 22 полевых склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства за неделю.