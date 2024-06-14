https://ria.ru/20240614/spetsoperatsiya-1952944715.html

За неделю "Южная" группировка уничтожила до 3785 военных ВСУ

За неделю "Южная" группировка уничтожила до 3785 военных ВСУ - РИА Новости, 14.06.2024

За неделю "Южная" группировка уничтожила до 3785 военных ВСУ

Подразделения "Южной" группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 3785 военнослужащих, 11 бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T16:16

2024-06-14T16:16

2024-06-14T16:23

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 3785 военнослужащих, 11 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, мотопехотной и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также двух соединений теробороны."Противник потерял до 3785 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, из которых 14 западного производства. Также уничтожено 22 полевых склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства за неделю.

https://ria.ru/20240614/svo-1952926425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность