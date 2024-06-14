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За неделю "Южная" группировка уничтожила до 3785 военных ВСУ - РИА Новости, 14.06.2024
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16:16 14.06.2024 (обновлено: 16:23 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/spetsoperatsiya-1952944715.html
За неделю "Южная" группировка уничтожила до 3785 военных ВСУ
За неделю "Южная" группировка уничтожила до 3785 военных ВСУ - РИА Новости, 14.06.2024
За неделю "Южная" группировка уничтожила до 3785 военных ВСУ
Подразделения "Южной" группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 3785 военнослужащих, 11 бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:16
2024-06-14T16:23
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 3785 военнослужащих, 11 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, мотопехотной и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также двух соединений теробороны."Противник потерял до 3785 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, из которых 14 западного производства. Также уничтожено 22 полевых склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства за неделю.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
За неделю "Южная" группировка уничтожила до 3785 военных ВСУ

Минобороны: за неделю группировка "Юг" уничтожила 3785 военных и 22 склада ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 3785 военнослужащих, 11 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, мотопехотной и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также двух соединений теробороны.
"Противник потерял до 3785 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, из которых 14 западного производства. Также уничтожено 22 полевых склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства за неделю.
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