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Россия нанесла 19 групповых ударов по военным объектам Украины за неделю - РИА Новости, 14.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:12 14.06.2024 (обновлено: 16:24 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/spetsoperatsiya-1952943256.html
Россия нанесла 19 групповых ударов по военным объектам Украины за неделю
Россия нанесла 19 групповых ударов по военным объектам Украины за неделю - РИА Новости, 14.06.2024
Россия нанесла 19 групповых ударов по военным объектам Украины за неделю
Вооруженные силы РФ за минувшую неделю нанесли 19 групповых ударов по военной инфраструктуре и объектам энергетики, которые обеспечивали работу ВПК Украины,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:12
2024-06-14T16:24
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшую неделю нанесли 19 групповых ударов по военной инфраструктуре и объектам энергетики, которые обеспечивали работу ВПК Украины, сообщило Минобороны России."С 8 по 14 июня текущего года в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых были поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении.Кроме того, в результате ударов была поражена инфраструктура военных аэродромов, хранилища крылатых ракет Storm Shadow и других авиационных средств поражения, склады боеприпасов и взрывчатых веществ, цеха производства ударных беспилотных летательных аппаратов, места подготовки к применению безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации формирований националистов и иностранных наемников.
https://ria.ru/20240614/svo-1952926425.html
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россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность
Россия нанесла 19 групповых ударов по военным объектам Украины за неделю

Минобороны: ВС России поразили хранилища ракет ВСУ и цеха изготовления БПЛА

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО
Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшую неделю нанесли 19 групповых ударов по военной инфраструктуре и объектам энергетики, которые обеспечивали работу ВПК Украины, сообщило Минобороны России.
"С 8 по 14 июня текущего года в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых были поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, в результате ударов была поражена инфраструктура военных аэродромов, хранилища крылатых ракет Storm Shadow и других авиационных средств поражения, склады боеприпасов и взрывчатых веществ, цеха производства ударных беспилотных летательных аппаратов, места подготовки к применению безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации формирований националистов и иностранных наемников.
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