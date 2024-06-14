https://ria.ru/20240614/spetsoperatsiya-1952943256.html

Россия нанесла 19 групповых ударов по военным объектам Украины за неделю

Россия нанесла 19 групповых ударов по военным объектам Украины за неделю - РИА Новости, 14.06.2024

Россия нанесла 19 групповых ударов по военным объектам Украины за неделю

Вооруженные силы РФ за минувшую неделю нанесли 19 групповых ударов по военной инфраструктуре и объектам энергетики, которые обеспечивали работу ВПК Украины,... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T16:12

2024-06-14T16:12

2024-06-14T16:24

специальная военная операция на украине

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безопасность

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшую неделю нанесли 19 групповых ударов по военной инфраструктуре и объектам энергетики, которые обеспечивали работу ВПК Украины, сообщило Минобороны России."С 8 по 14 июня текущего года в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых были поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении.Кроме того, в результате ударов была поражена инфраструктура военных аэродромов, хранилища крылатых ракет Storm Shadow и других авиационных средств поражения, склады боеприпасов и взрывчатых веществ, цеха производства ударных беспилотных летательных аппаратов, места подготовки к применению безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации формирований националистов и иностранных наемников.

https://ria.ru/20240614/svo-1952926425.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, безопасность