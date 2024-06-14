Рейтинг@Mail.ru
G7 намерена санкциями сократить доход России от нефти и металлов, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 14.06.2024 (обновлено: 11:06 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/smi-1952808827.html
G7 намерена санкциями сократить доход России от нефти и металлов, пишут СМИ
G7 намерена санкциями сократить доход России от нефти и металлов, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2024
G7 намерена санкциями сократить доход России от нефти и металлов, пишут СМИ
Лидеры стран G7 в рамках встречи в Италии хотят пообещать ужесточить обеспечение потолка цен на нефть из РФ, чинить препятствия будущим энергопроектам Москвы и... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T11:05
2024-06-14T11:06
экономика
россия
италия
москва
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952572920_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_5315e5c34ab80994286e83dc70bfa55e.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Лидеры стран G7 в рамках встречи в Италии хотят пообещать ужесточить обеспечение потолка цен на нефть из РФ, чинить препятствия будущим энергопроектам Москвы и сокращать доходы от реализации металлов, передает агентство Bloobmerg со ссылкой на документ. По информации издания, лидеры стран "семерки" в частности пообещают ужесточить обеспечение потолка цен на российскую нефть. "Лидеры G7 также пообещают сделать больше, чтобы препятствовать "развитию будущих энергетических проектов и нарушению доступа (России) к товарам и услугам, от которых зависят эти проекты", также они продолжат сокращать доходы России от металлов", - говорится в сообщении агентства. В нем говорится, что "большая семерка" также примет обязательство принять меры для "борьбы с использованием Россией обманных альтернативных методов судоходства для обхода... санкций". Встреча лидеров "большой семерки" проходит 13-15 июня в южной итальянской области Апулия.
https://ria.ru/20240613/gaz-1952541476.html
https://ria.ru/20240613/medvedev-1952488084.html
россия
италия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952572920_125:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_57392b2d9bafaecd27f860bf4457813e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, италия, москва, g7
Экономика, Россия, Италия, Москва, G7
G7 намерена санкциями сократить доход России от нефти и металлов, пишут СМИ

Bloomberg: G7 пообещает ужесточить обеспечение потолка цен на нефть из России

© AP Photo / Luca BrunoГрупповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия
Групповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Luca Bruno
Групповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Лидеры стран G7 в рамках встречи в Италии хотят пообещать ужесточить обеспечение потолка цен на нефть из РФ, чинить препятствия будущим энергопроектам Москвы и сокращать доходы от реализации металлов, передает агентство Bloobmerg со ссылкой на документ.
По информации издания, лидеры стран "семерки" в частности пообещают ужесточить обеспечение потолка цен на российскую нефть.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Эксперт прокомментировал новые санкции США против российского газа
Вчера, 12:33
"Лидеры G7 также пообещают сделать больше, чтобы препятствовать "развитию будущих энергетических проектов и нарушению доступа (России) к товарам и услугам, от которых зависят эти проекты", также они продолжат сокращать доходы России от металлов", - говорится в сообщении агентства.
В нем говорится, что "большая семерка" также примет обязательство принять меры для "борьбы с использованием Россией обманных альтернативных методов судоходства для обхода... санкций".
Встреча лидеров "большой семерки" проходит 13-15 июня в южной итальянской области Апулия.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Медведев призвал искать уязвимости экономик Запада в ответ на санкции
Вчера, 09:52
 
ЭкономикаРоссияИталияМоскваG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала