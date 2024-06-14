https://ria.ru/20240614/smi-1952808827.html

G7 намерена санкциями сократить доход России от нефти и металлов, пишут СМИ

G7 намерена санкциями сократить доход России от нефти и металлов, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2024

G7 намерена санкциями сократить доход России от нефти и металлов, пишут СМИ

Лидеры стран G7 в рамках встречи в Италии хотят пообещать ужесточить обеспечение потолка цен на нефть из РФ, чинить препятствия будущим энергопроектам Москвы и... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T11:05

2024-06-14T11:05

2024-06-14T11:06

экономика

россия

италия

москва

g7

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Лидеры стран G7 в рамках встречи в Италии хотят пообещать ужесточить обеспечение потолка цен на нефть из РФ, чинить препятствия будущим энергопроектам Москвы и сокращать доходы от реализации металлов, передает агентство Bloobmerg со ссылкой на документ. По информации издания, лидеры стран "семерки" в частности пообещают ужесточить обеспечение потолка цен на российскую нефть. "Лидеры G7 также пообещают сделать больше, чтобы препятствовать "развитию будущих энергетических проектов и нарушению доступа (России) к товарам и услугам, от которых зависят эти проекты", также они продолжат сокращать доходы России от металлов", - говорится в сообщении агентства. В нем говорится, что "большая семерка" также примет обязательство принять меры для "борьбы с использованием Россией обманных альтернативных методов судоходства для обхода... санкций". Встреча лидеров "большой семерки" проходит 13-15 июня в южной итальянской области Апулия.

https://ria.ru/20240613/gaz-1952541476.html

https://ria.ru/20240613/medvedev-1952488084.html

россия

италия

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экономика, россия, италия, москва, g7