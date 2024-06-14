https://ria.ru/20240614/slepakov-1952819076.html

Слепакова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

Слепакова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 14.06.2024

Слепакова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

Признанного иноагентом артиста Семена Слепакова* оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за отсутствия соответствующей плашки в его контенте в интернете, передает... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T11:31

2024-06-14T11:31

2024-06-14T11:31

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Признанного иноагентом артиста Семена Слепакова* оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за отсутствия соответствующей плашки в его контенте в интернете, передает корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда Москвы. "Признать Слепакова* виновным… назначить наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - огласила решение судья. Это первый "иноагентский" штраф проживающего в Израиле Слепакова*. Его представитель в суд не явился. Согласно материалам административного дела, артиста привлекли к ответственности за два поста в мессенджере Telegram без соответствующей маркировки. Слепакова* признали иноагентом в апреле 2023 года. По информации ведомства, он получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно говорил о гражданах России. Артист обратился в Замоскворецкий суд с иском к Минюсту с требованием исключить его из реестра, но безуспешно. Апелляция оставила решение в силе.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240610/nabutov-1951912494.html

https://ria.ru/20231130/maksakova-1912843921.html

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