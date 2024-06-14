https://ria.ru/20240614/sledstvie-1952967234.html
Следствие попросило продлить срок ареста Тимуру Иванову
Следствие попросило продлить срок ареста Тимуру Иванову - РИА Новости, 14.06.2024
Следствие попросило продлить срок ареста Тимуру Иванову
В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T17:22
2024-06-14T17:22
2024-06-14T17:26
тимур иванов
происшествия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей Иванова", - сказала собеседница агентства.Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
https://ria.ru/20240527/fomin-1948642876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тимур иванов, происшествия
Тимур Иванов, Происшествия
Следствие попросило продлить срок ареста Тимуру Иванову
Следствие попросило продлить срок ареста Тимуру Иванову по делу о взятках
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей Иванова", - сказала собеседница агентства.
Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.
Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.