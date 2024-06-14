https://ria.ru/20240614/sledstvie-1952967234.html

Следствие попросило продлить срок ареста Тимуру Иванову

Следствие попросило продлить срок ареста Тимуру Иванову - РИА Новости, 14.06.2024

Следствие попросило продлить срок ареста Тимуру Иванову

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T17:22

2024-06-14T17:22

2024-06-14T17:26

тимур иванов

происшествия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей Иванова", - сказала собеседница агентства.Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.

https://ria.ru/20240527/fomin-1948642876.html

https://ria.ru/20240524/popov-1948176095.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тимур иванов, происшествия