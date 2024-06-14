https://ria.ru/20240614/sk-1952880431.html

В Ленинградской области мужчина до смерти избил свою невесту

В Ленинградской области мужчина до смерти избил свою невесту - РИА Новости, 14.06.2024

В Ленинградской области мужчина до смерти избил свою невесту

Житель Гатчины задержан по подозрению в смертельном избиении своей невесты из-за ревности, сообщает пресс-служба СУСК по Ленинградской области. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T13:48

2024-06-14T13:48

2024-06-14T13:48

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гатчина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Житель Гатчины задержан по подозрению в смертельном избиении своей невесты из-за ревности, сообщает пресс-служба СУСК по Ленинградской области. "Следственным отделом по городу Гатчине СУСК России по Ленинградской области в отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - сообщает пресс-служба ведомства. По версии следствия, 13 июня в квартире в городе Гатчине подозреваемый на почве ревности нанес своей сожительнице на менее двух ударов руками в голову, в результате которых женщина скончалась на месте происшествия в тот же день. В настоящее время мужчина задержан, ведется его допрос. "В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СУСК.

https://ria.ru/20240219/khabarovsk-1928163270.html

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происшествия, гатчина, ленинградская область, россия