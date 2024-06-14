https://ria.ru/20240614/sk-1952765645.html

В Красноярском крае завели девять дел на замглавы налогового отдела

В Красноярском крае завели девять дел на замглавы налогового отдела - РИА Новости, 14.06.2024

В Красноярском крае завели девять дел на замглавы налогового отдела

Девять уголовных дел завели на замначальника налогового отдела и четверых уроженцев Азербайджана в Красноярском крае, их подозревают в получении, даче и... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T08:19

2024-06-14T08:19

2024-06-14T11:32

происшествия

азербайджан

красноярский край

норильск

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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КРАСНОЯРСК, 14 июн – РИА Новости. Девять уголовных дел завели на замначальника налогового отдела и четверых уроженцев Азербайджана в Красноярском крае, их подозревают в получении, даче и посредничестве в даче взяток, сообщает региональное ГСУ СК. По версии следствия, с декабря 2022 года по май 2023 года трое владельцев торговых точек по продаже продуктов питания в Норильске обратились к своему знакомому с просьбой стать посредником в решении вопроса в налоговом органе – занизить налоговую сумму, подлежащую уплате. Мужчина, имея знакомство с замещающей должность заместителя начальника отдела камеральных проверок межрайонной инспекции ФНС России, согласился помочь своим землякам. Сотрудница налоговой за взятку также решила помочь в решении этого вопроса. "За содействие в существенном занижении налоговой суммы подлежащей уплате в бюджет сотрудник налогового органа получила незаконное денежное вознаграждение по 150 тысяч рублей с каждого из трех предпринимателей... Возбуждено девять уголовных дел... Все фигуранты задержаны, им избраны меры пресечения", - говорится в сообщении. В ведомстве уточняют, что замначальника отдела камеральных проверок и посредника отправили под домашний арест, троих предпринимателей заключили под стражу.

https://ria.ru/20240311/vzyatki-1932276567.html

азербайджан

красноярский край

норильск

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происшествия, азербайджан, красноярский край, норильск, следственный комитет россии (ск рф), федеральная налоговая служба (фнс россии)