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В Красноярском крае завели девять дел на замглавы налогового отдела - РИА Новости, 14.06.2024
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08:19 14.06.2024 (обновлено: 11:32 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/sk-1952765645.html
В Красноярском крае завели девять дел на замглавы налогового отдела
В Красноярском крае завели девять дел на замглавы налогового отдела - РИА Новости, 14.06.2024
В Красноярском крае завели девять дел на замглавы налогового отдела
Девять уголовных дел завели на замначальника налогового отдела и четверых уроженцев Азербайджана в Красноярском крае, их подозревают в получении, даче и... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T08:19
2024-06-14T11:32
происшествия
азербайджан
красноярский край
норильск
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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КРАСНОЯРСК, 14 июн – РИА Новости. Девять уголовных дел завели на замначальника налогового отдела и четверых уроженцев Азербайджана в Красноярском крае, их подозревают в получении, даче и посредничестве в даче взяток, сообщает региональное ГСУ СК. По версии следствия, с декабря 2022 года по май 2023 года трое владельцев торговых точек по продаже продуктов питания в Норильске обратились к своему знакомому с просьбой стать посредником в решении вопроса в налоговом органе – занизить налоговую сумму, подлежащую уплате. Мужчина, имея знакомство с замещающей должность заместителя начальника отдела камеральных проверок межрайонной инспекции ФНС России, согласился помочь своим землякам. Сотрудница налоговой за взятку также решила помочь в решении этого вопроса. "За содействие в существенном занижении налоговой суммы подлежащей уплате в бюджет сотрудник налогового органа получила незаконное денежное вознаграждение по 150 тысяч рублей с каждого из трех предпринимателей... Возбуждено девять уголовных дел... Все фигуранты задержаны, им избраны меры пресечения", - говорится в сообщении. В ведомстве уточняют, что замначальника отдела камеральных проверок и посредника отправили под домашний арест, троих предпринимателей заключили под стражу.
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происшествия, азербайджан, красноярский край, норильск, следственный комитет россии (ск рф), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Происшествия, Азербайджан, Красноярский край, Норильск, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
В Красноярском крае завели девять дел на замглавы налогового отдела

СК завел девять дел на сотрудницу налоговой и четырех мигрантов за взятки

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 14 июн – РИА Новости. Девять уголовных дел завели на замначальника налогового отдела и четверых уроженцев Азербайджана в Красноярском крае, их подозревают в получении, даче и посредничестве в даче взяток, сообщает региональное ГСУ СК.
По версии следствия, с декабря 2022 года по май 2023 года трое владельцев торговых точек по продаже продуктов питания в Норильске обратились к своему знакомому с просьбой стать посредником в решении вопроса в налоговом органе – занизить налоговую сумму, подлежащую уплате. Мужчина, имея знакомство с замещающей должность заместителя начальника отдела камеральных проверок межрайонной инспекции ФНС России, согласился помочь своим землякам. Сотрудница налоговой за взятку также решила помочь в решении этого вопроса.
«
"За содействие в существенном занижении налоговой суммы подлежащей уплате в бюджет сотрудник налогового органа получила незаконное денежное вознаграждение по 150 тысяч рублей с каждого из трех предпринимателей... Возбуждено девять уголовных дел... Все фигуранты задержаны, им избраны меры пресечения", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что замначальника отдела камеральных проверок и посредника отправили под домашний арест, троих предпринимателей заключили под стражу.
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ПроисшествияАзербайджанКрасноярский крайНорильскСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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