Симоньян прокомментировала отказ Киева принять предложение Путина
Симоньян: число регионов, из которых Киеву придется выводить войска, увеличится
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Число регионов, из которых Киеву придется выводить войска, может увеличиться, написала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале, комментируя отказ Киева принять предложение Владимира Путина по прекращению конфликта.
В пятницу на встрече с руководством МИД президент заявил, что для начала переговоров ВСУ должны выйти из новых российских регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. При выполнении этого условия боевые действия сразу же прекратятся. Кроме того, Киеву следует официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Вскоре советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг эти предложения, отметив, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности.
"Не хотите выводить войска из тех регионов, которые уже наши, — придется выводить из тех, которые пока не наши", — подчеркнула Симоньян.
Медиаменеджер напомнила, что сказанное Путиным в МИД сопоставимо с его предложениями по гарантиям безопасности в декабре 2021 года.
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"В тот раз они отказались. Все помнят, что было дальше: мы пожали плечами и стали делать свою работу", — говорится в публикации.
Симоньян предположила, что в этот раз ситуация повторится.