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Симоньян прокомментировала отказ Киева принять предложение Путина - РИА Новости, 14.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:28 14.06.2024 (обновлено: 18:53 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/simonyan-1952987189.html
Симоньян прокомментировала отказ Киева принять предложение Путина
Симоньян прокомментировала отказ Киева принять предложение Путина - РИА Новости, 14.06.2024
Симоньян прокомментировала отказ Киева принять предложение Путина
Число регионов, из которых Киеву придется выводить войска, может увеличиться, написала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T18:28
2024-06-14T18:53
в мире
россия
киев
украина
маргарита симоньян
владимир путин
нато
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Число регионов, из которых Киеву придется выводить войска, может увеличиться, написала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале, комментируя отказ Киева принять предложение Владимира Путина по прекращению конфликта."Не хотите выводить войска из тех регионов, которые уже наши, — придется выводить из тех, которые пока не наши", — подчеркнула Симоньян.Медиаменеджер напомнила, что сказанное Путиным в МИД сопоставимо с его предложениями по гарантиям безопасности в декабре 2021 года."В тот раз они отказались. Все помнят, что было дальше: мы пожали плечами и стали делать свою работу", — говорится в публикации.Симоньян предположила, что в этот раз ситуация повторится.
https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html
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В мире, Россия, Киев, Украина, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Симоньян прокомментировала отказ Киева принять предложение Путина

Симоньян: число регионов, из которых Киеву придется выводить войска, увеличится

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Число регионов, из которых Киеву придется выводить войска, может увеличиться, написала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале, комментируя отказ Киева принять предложение Владимира Путина по прекращению конфликта.

В пятницу на встрече с руководством МИД президент заявил, что для начала переговоров ВСУ должны выйти из новых российских регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. При выполнении этого условия боевые действия сразу же прекратятся. Кроме того, Киеву следует официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Вскоре советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг эти предложения, отметив, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности.

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"Не хотите выводить войска из тех регионов, которые уже наши, — придется выводить из тех, которые пока не наши", — подчеркнула Симоньян.
Медиаменеджер напомнила, что сказанное Путиным в МИД сопоставимо с его предложениями по гарантиям безопасности в декабре 2021 года.
«
"В тот раз они отказались. Все помнят, что было дальше: мы пожали плечами и стали делать свою работу", — говорится в публикации.
Симоньян предположила, что в этот раз ситуация повторится.
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