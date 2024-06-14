https://ria.ru/20240614/simonyan-1952987189.html

Симоньян прокомментировала отказ Киева принять предложение Путина

Симоньян прокомментировала отказ Киева принять предложение Путина - РИА Новости, 14.06.2024

Симоньян прокомментировала отказ Киева принять предложение Путина

Число регионов, из которых Киеву придется выводить войска, может увеличиться, написала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T18:28

2024-06-14T18:28

2024-06-14T18:53

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маргарита симоньян

владимир путин

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Число регионов, из которых Киеву придется выводить войска, может увеличиться, написала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале, комментируя отказ Киева принять предложение Владимира Путина по прекращению конфликта."Не хотите выводить войска из тех регионов, которые уже наши, — придется выводить из тех, которые пока не наши", — подчеркнула Симоньян.Медиаменеджер напомнила, что сказанное Путиным в МИД сопоставимо с его предложениями по гарантиям безопасности в декабре 2021 года."В тот раз они отказались. Все помнят, что было дальше: мы пожали плечами и стали делать свою работу", — говорится в публикации.Симоньян предположила, что в этот раз ситуация повторится.

https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html

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в мире, россия, киев, украина, маргарита симоньян, владимир путин, нато