Медведев связал вторичные санкции США с попыткой уничтожить целые страны
Медведев о вторичных санкциях США: речь идет о попытках уничтожения целых стран
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. США фактически предпринимали попытки уничтожения целых стран, вводя вторичные санкции против третьих государств, но не понесли какой-либо ответственности, считает зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
В статье "Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной системы. Время метрополий истекло" опубликованной в "Российской газете" Медведев привел статистику, согласно которой из 174 случаев применения в ХХ веке рестрикционных мер 109 инициировали США, причем смены политического курса в неугодных государствах они добились в 80 случаях.
Медведев напомнил о нескольких примерах последствий незаконных ограничительных мер такого рода. Общий ущерб экономики Кубы от введенного в 1960 году эмбарго по состоянию на октябрь 2023 года составил 159,8 миллиарда долларов США. За время действий односторонних рестрикций против Ирана в 1984-2000 годах средняя ежегодная стоимость санкций составила 80 миллионов долларов США, за период многосторонних санкций с 2006 по 2012 года этот показатель составлял 5,7 миллиарда долларов в год. За 7 лет после начала действия санкций, введенных в 2015 году в отношении Венесуэлы, потери ВВП государства достигли 642 миллиардов долларов США.
"Попытки Вашингтона оправдать свои агрессивные и неправомочные действия расширительным толкованием принципа территориальности не выдерживают никакой критики… В данном контексте судья Дж. Мейер (судья окружного суда США по округу Коннектикут, ранее старший сотрудник Независимого комитата по расследованию деятельности Программы ООН "Нефть в обмен на продовольствие" в Ираке (2004-2005 гг.), профессор права Школы права Университета Куиннипиак и приглашенный профессор права Йельской школы права) констатировал склонность США "к преувеличенным заявлениям о том, что вторичные санкции могут быть оправданы принципами защиты юрисдикции или доктриной последствий, даже если эти меры становятся мерами противодействия… поведению, которое происходит в отдаленных странах и не имеет реальной перспективы поставить под угрозу безопасность или вызвать какие-либо существенные последствия для США"… Фактически речь идет о попытках уничтожения целых стран и даже квазигеноцида. Однако их организаторы не понесли какой-либо ответственности", - написал Медведев.
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