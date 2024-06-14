https://ria.ru/20240614/rosstat-1952998463.html
Росстат рассказал об изменении цен на продукты
Росстат рассказал об изменении цен на продукты - РИА Новости, 14.06.2024
Росстат рассказал об изменении цен на продукты
Цены на картофель в России выросли на 8,9%, а цена на куриные яйца снизилась на 1,5% на неделе с 4 по 10 июня, следует из материалов Росстата. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T19:04
2024-06-14T19:04
2024-06-14T19:11
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906786917_0:366:2988:2047_1920x0_80_0_0_9d59c7066e76e516393b1310c0060e88.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Цены на картофель в России выросли на 8,9%, а цена на куриные яйца снизилась на 1,5% на неделе с 4 по 10 июня, следует из материалов Росстата. Капуста, по данным статистического ведомства, в период с 4 по 10 июня подешевела в России на 3,8%, цены на помидоры также снизились на 3%. При этом плодоовощная продукция в целом за указанный период подорожала на 0,7%. Выросли цены на свеклу - на 3,1%, яблоки - на 2,2%, лук репчатый - на 1,2%, морковь - на 1,1%. Снизились цены на маргарин и крупу гречневую (-0,3%), баранину (-0,2%), свинину, творог, муку пшеничную и вермишель (-0,1%). "За период с 4 по 10 июня 2024 года цены изменились: на сахар-песок и хлеб ржаной +0,5%, колбасы вареные, смеси сухие молочные для детского питания и хлеб пшеничный +0,4%, рыбу мороженую, масло сливочное, консервы мясные и овощные для детского питания, макаронные изделия и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,3%, говядину, колбасы полукопченые и варено-копченые, сосиски, сардельки, молоко стерилизованное, масло подсолнечное, пшено и печенье +0,2%, сметану, чай черный и водку +0,1%", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240610/reyting-1951838940.html
https://ria.ru/20240119/grechka-1922244696.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906786917_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_f364ee09dd501f624e48e8499bb0826c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Росстат рассказал об изменении цен на продукты
Росстат рассказал, как изменились цены на продукты питания с 4 по 10 июня
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Цены на картофель в России выросли на 8,9%, а цена на куриные яйца снизилась на 1,5% на неделе с 4 по 10 июня, следует из материалов Росстата.
Капуста, по данным статистического ведомства, в период с 4 по 10 июня подешевела в России на 3,8%, цены на помидоры также снизились на 3%. При этом плодоовощная продукция в целом за указанный период подорожала на 0,7%.
Выросли цены на свеклу - на 3,1%, яблоки - на 2,2%, лук репчатый - на 1,2%, морковь - на 1,1%. Снизились цены на маргарин и крупу гречневую (-0,3%), баранину (-0,2%), свинину, творог, муку пшеничную и вермишель (-0,1%).
"За период с 4 по 10 июня 2024 года цены изменились: на сахар-песок и хлеб ржаной +0,5%, колбасы вареные, смеси сухие молочные для детского питания и хлеб пшеничный +0,4%, рыбу мороженую, масло сливочное, консервы мясные и овощные для детского питания, макаронные изделия и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,3%, говядину, колбасы полукопченые и варено-копченые, сосиски, сардельки, молоко стерилизованное, масло подсолнечное, пшено и печенье +0,2%, сметану, чай черный и водку +0,1%", - говорится в документе.