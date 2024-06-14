https://ria.ru/20240614/rossiya-1953012040.html
Путин рассказал, почему Россию не победить
Путин рассказал, почему Россию не победить - РИА Новости, 14.06.2024
Путин рассказал, почему Россию не победить
Президент России Владимир Путин рассказал, почему Россию не победить, отметив, что ее сила в единстве. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T19:57
2024-06-14T19:57
2024-06-14T19:57
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владимир путин
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безопасность
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, почему Россию не победить, отметив, что ее сила в единстве. "У нас многонациональная страна, многоконфессиональная. Но пока мы чувствуем себя одной семьей, мы непобедимы. В этом наша сила, которую никто не может преодолеть. Никто. И мы должны это беречь, бережно очень к этому относиться. Почему? Вы знаете, к какой бы этнической группе мы не принадлежали, мы все-таки живем на одной земле более тысячи лет и, конечно, и культуры, и традиции, и история, и просто семейные связи… Сколько здесь смешанных браков, полно наверное, правда? Все так перемешалось, что мы реально превратились в один народ. И в этом наша сила, и этим мы должны дорожить. Мы дорожим и будем дорожить, и будем непобедимы благодаря этой силе", - сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев".
https://ria.ru/20240607/putin-1951488917.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Безопасность
Путин рассказал, почему Россию не победить
Путин: пока Россия чувствует себя одной многонациональной семьей, ее не победить
СОЛНЕЧНОГОРСК, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, почему Россию не победить, отметив, что ее сила в единстве.
"У нас многонациональная страна, многоконфессиональная. Но пока мы чувствуем себя одной семьей, мы непобедимы. В этом наша сила, которую никто не может преодолеть. Никто. И мы должны это беречь, бережно очень к этому относиться. Почему? Вы знаете, к какой бы этнической группе мы не принадлежали, мы все-таки живем на одной земле более тысячи лет и, конечно, и культуры, и традиции, и история, и просто семейные связи… Сколько здесь смешанных браков, полно наверное, правда? Все так перемешалось, что мы реально превратились в один народ. И в этом наша сила, и этим мы должны дорожить. Мы дорожим и будем дорожить, и будем непобедимы благодаря этой силе", - сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев".