https://ria.ru/20240614/rossiya-1953012040.html

Путин рассказал, почему Россию не победить

Путин рассказал, почему Россию не победить - РИА Новости, 14.06.2024

Путин рассказал, почему Россию не победить

Президент России Владимир Путин рассказал, почему Россию не победить, отметив, что ее сила в единстве. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T19:57

2024-06-14T19:57

2024-06-14T19:57

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

безопасность

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, почему Россию не победить, отметив, что ее сила в единстве. "У нас многонациональная страна, многоконфессиональная. Но пока мы чувствуем себя одной семьей, мы непобедимы. В этом наша сила, которую никто не может преодолеть. Никто. И мы должны это беречь, бережно очень к этому относиться. Почему? Вы знаете, к какой бы этнической группе мы не принадлежали, мы все-таки живем на одной земле более тысячи лет и, конечно, и культуры, и традиции, и история, и просто семейные связи… Сколько здесь смешанных браков, полно наверное, правда? Все так перемешалось, что мы реально превратились в один народ. И в этом наша сила, и этим мы должны дорожить. Мы дорожим и будем дорожить, и будем непобедимы благодаря этой силе", - сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев".

https://ria.ru/20240607/putin-1951488917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, безопасность