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Россия в любом случае освободит территорию новых регионов, заявили в ГД - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:34 14.06.2024 (обновлено: 16:45 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/rossiya-1952952698.html
Россия в любом случае освободит территорию новых регионов, заявили в ГД
Россия в любом случае освободит территорию новых регионов, заявили в ГД - РИА Новости, 14.06.2024
Россия в любом случае освободит территорию новых регионов, заявили в ГД
Характер боевых действий не изменится при отказе Киева от условий, предложенных президентом России Владимиром Путиным, РФ продолжит идти вперед и в любом случае РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:34
2024-06-14T16:45
специальная военная операция на украине
россия
украина
госдума рф
андрей картаполов
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Характер боевых действий не изменится при отказе Киева от условий, предложенных президентом России Владимиром Путиным, РФ продолжит идти вперед и в любом случае освободит территорию новых регионов, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов."Если они откажутся, значит, все продолжится. И мы будем продолжать идти вперед. У них сейчас выбор: или они с нами соглашаются, нашими условиями, выводят свои войска из указанных субъектов, и дальше начинается налаживание мирной жизни. Если не соглашаются, то мы все равно эти субъекты освободим, это наши субъекты, это часть Российской Федерации, мы никому их не оставим. Выбор вот такой. Если они не примут наши условия, значит, характер боевых действий не изменится, мы будем продолжать идти вперед", - сказал Картаполов.В пятницу на встрече с руководством МИД РФ Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html
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россия, украина, госдума рф, андрей картаполов, безопасность, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Госдума РФ, Андрей Картаполов, Безопасность, Владимир Путин
Россия в любом случае освободит территорию новых регионов, заявили в ГД

Картаполов: характер боев не изменится в случае отказа Киева от идей Путина

© Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииАндрей Картаполов
Андрей Картаполов
© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Андрей Картаполов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Характер боевых действий не изменится при отказе Киева от условий, предложенных президентом России Владимиром Путиным, РФ продолжит идти вперед и в любом случае освободит территорию новых регионов, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Если они откажутся, значит, все продолжится. И мы будем продолжать идти вперед. У них сейчас выбор: или они с нами соглашаются, нашими условиями, выводят свои войска из указанных субъектов, и дальше начинается налаживание мирной жизни. Если не соглашаются, то мы все равно эти субъекты освободим, это наши субъекты, это часть Российской Федерации, мы никому их не оставим. Выбор вот такой. Если они не примут наши условия, значит, характер боевых действий не изменится, мы будем продолжать идти вперед", - сказал Картаполов.
В пятницу на встрече с руководством МИД РФ Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин предложил Западу выбор между плохим и катастрофическим
Вчера, 16:28
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаГосдума РФАндрей КартаполовБезопасностьВладимир Путин
 
 
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