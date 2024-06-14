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В Раде пригрозили россиянам "непростой ночью" - РИА Новости, 14.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:45 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/rossiya-1952933602.html
В Раде пригрозили россиянам "непростой ночью"
В Раде пригрозили россиянам "непростой ночью" - РИА Новости, 14.06.2024
В Раде пригрозили россиянам "непростой ночью"
Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Максим Бужанский после мирных инициатив президента России Владимира Путина по Украине... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:45
2024-06-14T15:45
специальная военная операция на украине
украина
в мире
максим бужанский
верховная рада украины
владимир путин
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Максим Бужанский после мирных инициатив президента России Владимира Путина по Украине заявил, что россиян ждет "непростая ночь". Ранее в пятницу на встрече с руководством МИД РФ Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. "По поводу заявлений Путина могу сказать только одно. Если я хоть немного знаю Зеленского, у россиян сегодня будет очень непростая ночь", - написал Бужанский в пятницу в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240614/putin-1952911674.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Максим Бужанский, Верховная Рада Украины, Владимир Путин, Россия, Владимир Зеленский
В Раде пригрозили россиянам "непростой ночью"

Депутат Рады Бужанский: после заявлений Путина у россиян будет непростая ночь

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Максим Бужанский после мирных инициатив президента России Владимира Путина по Украине заявил, что россиян ждет "непростая ночь".
Ранее в пятницу на встрече с руководством МИД РФ Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
"По поводу заявлений Путина могу сказать только одно. Если я хоть немного знаю Зеленского, у россиян сегодня будет очень непростая ночь", - написал Бужанский в пятницу в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреМаксим БужанскийВерховная Рада УкраиныВладимир ПутинРоссияВладимир Зеленский
 
 
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