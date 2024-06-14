https://ria.ru/20240614/rossiya-1952880829.html
Россию "надули" с урегулированием украинского кризиса, заявил Путин
Россию "надули" с урегулированием украинского кризиса, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
Россию "надули" с урегулированием украинского кризиса, заявил Путин
Россию, которая хотела урегулирования украинского кризиса, надули и обманули, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:49
2024-06-14T13:49
2024-06-14T13:49
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россия
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украина
минские соглашения
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россию, которая хотела урегулирования украинского кризиса, надули и обманули, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ. "Бывший канцлер ФРГ и бывший президент Франции, фактически соавторы и, как бы, гаранты минских договорённости, вдруг, позднее, также прямо признали, что их выполнение оказывается и не планировалось. Им просто нужно было заболтать ситуацию, чтобы выиграть время для сколачивания украинских вооруженных формирований, накачки их вооружениями и техникой. Просто надули нас, в очередной раз, обманули. Вместо реального и мирного процесса, вместо политики реинтеграции и национального примирения, о которой любили разглагольствовать в Киеве, Донбасс в течение восьми лет обстреливали", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240307/konflikt-1931725501.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Путин про минские договоренности: "Просто надули нас, в очередной раз обманули"
Путин в МИД напомнил про минские договоренности, которые Россия была готова выполнять, а Запад - нет.
2024-06-14T13:49
true
PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин, германия, франция, украина, минские соглашения
В мире, Россия, Владимир Путин, Германия, Франция, Украина, Минские соглашения
Россию "надули" с урегулированием украинского кризиса, заявил Путин
Путин: Россию, желавшую урегулирования украинского кризиса, просто обманули