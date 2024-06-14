https://ria.ru/20240614/rossiya-1952880829.html

Россию "надули" с урегулированием украинского кризиса, заявил Путин

Россию "надули" с урегулированием украинского кризиса, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024

Россию "надули" с урегулированием украинского кризиса, заявил Путин

Россию, которая хотела урегулирования украинского кризиса, надули и обманули, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T13:49

2024-06-14T13:49

2024-06-14T13:49

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россию, которая хотела урегулирования украинского кризиса, надули и обманули, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ. "Бывший канцлер ФРГ и бывший президент Франции, фактически соавторы и, как бы, гаранты минских договорённости, вдруг, позднее, также прямо признали, что их выполнение оказывается и не планировалось. Им просто нужно было заболтать ситуацию, чтобы выиграть время для сколачивания украинских вооруженных формирований, накачки их вооружениями и техникой. Просто надули нас, в очередной раз, обманули. Вместо реального и мирного процесса, вместо политики реинтеграции и национального примирения, о которой любили разглагольствовать в Киеве, Донбасс в течение восьми лет обстреливали", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240307/konflikt-1931725501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин про минские договоренности: "Просто надули нас, в очередной раз обманули" Путин в МИД напомнил про минские договоренности, которые Россия была готова выполнять, а Запад - нет. 2024-06-14T13:49 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, владимир путин, германия, франция, украина, минские соглашения