https://ria.ru/20240614/rossiya-1952878267.html
Россия готова к комплексному диалогу со всеми странами, заявил Путин
Россия готова к комплексному диалогу со всеми странами, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
Россия готова к комплексному диалогу со всеми странами, заявил Путин
Россия осознает свою ответственность за мировую стабильность и вновь подтверждает готовность к диалогу со всеми странами, однако это должна быть не имитация, а... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:45
2024-06-14T13:45
2024-06-14T13:45
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия осознает свою ответственность за мировую стабильность и вновь подтверждает готовность к диалогу со всеми странами, однако это должна быть не имитация, а комплексный разговор, сказал президент РФ Владимир Путин. "Россия осознает свою ответственность за мировую стабильность и снова подтверждает свою готовность вести разговор со всеми странами, но это должна быть не имитация мирного процесса,... а серьезный обстоятельный разговор по всем вопросам, по всему комплексу вопросов мировой безопасности", - заявил Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ.
https://ria.ru/20240613/vstrecha-1952425453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Россия готова к комплексному диалогу со всеми странами, заявил Путин
Путин: Россия осознает ответственность за стабильность в мире и готова к диалогу
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия осознает свою ответственность за мировую стабильность и вновь подтверждает готовность к диалогу со всеми странами, однако это должна быть не имитация, а комплексный разговор, сказал президент РФ Владимир Путин.
"Россия осознает свою ответственность за мировую стабильность и снова подтверждает свою готовность вести разговор со всеми странами, но это должна быть не имитация мирного процесса,... а серьезный обстоятельный разговор по всем вопросам, по всему комплексу вопросов мировой безопасности", - заявил Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ.