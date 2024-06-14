https://ria.ru/20240614/rossiya-1952878267.html

Россия готова к комплексному диалогу со всеми странами, заявил Путин

Россия готова к комплексному диалогу со всеми странами, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024

Россия готова к комплексному диалогу со всеми странами, заявил Путин

Россия осознает свою ответственность за мировую стабильность и вновь подтверждает готовность к диалогу со всеми странами, однако это должна быть не имитация, а... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T13:45

2024-06-14T13:45

2024-06-14T13:45

россия

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952871518_113:77:1247:715_1920x0_80_0_0_5629d4b1f9290eddfcdcb32fefdada0a.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия осознает свою ответственность за мировую стабильность и вновь подтверждает готовность к диалогу со всеми странами, однако это должна быть не имитация, а комплексный разговор, сказал президент РФ Владимир Путин. "Россия осознает свою ответственность за мировую стабильность и снова подтверждает свою готовность вести разговор со всеми странами, но это должна быть не имитация мирного процесса,... а серьезный обстоятельный разговор по всем вопросам, по всему комплексу вопросов мировой безопасности", - заявил Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ.

https://ria.ru/20240613/vstrecha-1952425453.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, в мире