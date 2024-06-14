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Россия будет использовать новую инициативу Путина в сотрудничестве с Китаем - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:39 14.06.2024 (обновлено: 13:46 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/rossiya-1952873775.html
Россия будет использовать новую инициативу Путина в сотрудничестве с Китаем
Россия будет использовать новую инициативу Путина в сотрудничестве с Китаем - РИА Новости, 14.06.2024
Россия будет использовать новую инициативу Путина в сотрудничестве с Китаем
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет использовать новую инициативу президента России Владимира Путина по Украине в сотрудничестве с Китаем и... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:39
2024-06-14T13:46
специальная военная операция на украине
китай
украина
россия
владимир путин
сергей лавров
политика
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет использовать новую инициативу президента России Владимира Путина по Украине в сотрудничестве с Китаем и другими странами мирового большинства, которые также ранее предлагали свои варианты урегулирования украинского вопроса."Вашу новую инициативу, безусловно, будем использовать в самых разных ситуациях, в том числе в нашей работе в рамках БРИКС, ШОС, с Китайской Народной Республикой, со странами Латинской Америки, Африки, которые тоже выдвигали свои инициативы, но которые пока игнорируются полностью теми, кто управляет Украиной", - сказал Лавров по итогам встречи Путина с руководством российского дипведомства.
https://ria.ru/20240614/politico-1952828123.html
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китай, украина, россия, владимир путин, сергей лавров, политика
Специальная военная операция на Украине, Китай, Украина, Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Политика
Россия будет использовать новую инициативу Путина в сотрудничестве с Китаем

Лавров: Россия будет использовать новую идею по Украине в сотрудничестве с КНР

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет использовать новую инициативу президента России Владимира Путина по Украине в сотрудничестве с Китаем и другими странами мирового большинства, которые также ранее предлагали свои варианты урегулирования украинского вопроса.
"Вашу новую инициативу, безусловно, будем использовать в самых разных ситуациях, в том числе в нашей работе в рамках БРИКС, ШОС, с Китайской Народной Республикой, со странами Латинской Америки, Африки, которые тоже выдвигали свои инициативы, но которые пока игнорируются полностью теми, кто управляет Украиной", - сказал Лавров по итогам встречи Путина с руководством российского дипведомства.
Украинский солдат недалеко от Изюма, Харьковская область, Украина - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
"Запад сделает в обход". СМИ сообщили плохие новости для Украины
11:53
 
Специальная военная операция на УкраинеКитайУкраинаРоссияВладимир ПутинСергей ЛавровПолитика
 
 
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