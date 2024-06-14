https://ria.ru/20240614/rossiya-1952873775.html
Россия будет использовать новую инициативу Путина в сотрудничестве с Китаем
Россия будет использовать новую инициативу Путина в сотрудничестве с Китаем - РИА Новости, 14.06.2024
Россия будет использовать новую инициативу Путина в сотрудничестве с Китаем
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет использовать новую инициативу президента России Владимира Путина по Украине в сотрудничестве с Китаем и... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:39
2024-06-14T13:39
2024-06-14T13:46
специальная военная операция на украине
китай
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россия
владимир путин
сергей лавров
политика
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет использовать новую инициативу президента России Владимира Путина по Украине в сотрудничестве с Китаем и другими странами мирового большинства, которые также ранее предлагали свои варианты урегулирования украинского вопроса."Вашу новую инициативу, безусловно, будем использовать в самых разных ситуациях, в том числе в нашей работе в рамках БРИКС, ШОС, с Китайской Народной Республикой, со странами Латинской Америки, Африки, которые тоже выдвигали свои инициативы, но которые пока игнорируются полностью теми, кто управляет Украиной", - сказал Лавров по итогам встречи Путина с руководством российского дипведомства.
https://ria.ru/20240614/politico-1952828123.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, украина, россия, владимир путин, сергей лавров, политика
Специальная военная операция на Украине, Китай, Украина, Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Политика
Россия будет использовать новую инициативу Путина в сотрудничестве с Китаем
Лавров: Россия будет использовать новую идею по Украине в сотрудничестве с КНР