https://ria.ru/20240614/rossiya-1952873775.html

Россия будет использовать новую инициативу Путина в сотрудничестве с Китаем

Россия будет использовать новую инициативу Путина в сотрудничестве с Китаем - РИА Новости, 14.06.2024

Россия будет использовать новую инициативу Путина в сотрудничестве с Китаем

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет использовать новую инициативу президента России Владимира Путина по Украине в сотрудничестве с Китаем и... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T13:39

2024-06-14T13:39

2024-06-14T13:46

специальная военная операция на украине

китай

украина

россия

владимир путин

сергей лавров

политика

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет использовать новую инициативу президента России Владимира Путина по Украине в сотрудничестве с Китаем и другими странами мирового большинства, которые также ранее предлагали свои варианты урегулирования украинского вопроса."Вашу новую инициативу, безусловно, будем использовать в самых разных ситуациях, в том числе в нашей работе в рамках БРИКС, ШОС, с Китайской Народной Республикой, со странами Латинской Америки, Африки, которые тоже выдвигали свои инициативы, но которые пока игнорируются полностью теми, кто управляет Украиной", - сказал Лавров по итогам встречи Путина с руководством российского дипведомства.

https://ria.ru/20240614/politico-1952828123.html

китай

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, украина, россия, владимир путин, сергей лавров, политика