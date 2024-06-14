https://ria.ru/20240614/rogov-1952957228.html
Рогов назвал условия Путина по Украине самыми мягкими из возможных
Рогов назвал условия Путина по Украине самыми мягкими из возможных - РИА Новости, 14.06.2024
Рогов назвал условия Путина по Украине самыми мягкими из возможных
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:51
2024-06-14T16:51
2024-06-14T16:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что предложенные президентом России Владимиром Путиным условия по урегулированию военного конфликта на Украине являются самими мягкими из возможных. Ранее в пятницу Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил Путин, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Путин упомянул и отмену санкций против России. "Условия нашего президента – это самые мягкие условия, которые могут прозвучать по отношению к режиму, посаженному и удерживаемому в Киеве", - сказал Рогов. По его словам, своим заявлением Путин в очередной раз показал всему миру, что Россия – договороспособная страна, в отличие от коллективного Запада, страна, которая стремится к миру и ради мира готова идти на компромиссы. "Это ход сильного лидера суверенного государства", - сказал Рогов.
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в мире, россия, украина, москва, владимир путин, владимир рогов, нато
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Владимир Рогов, НАТО
Рогов назвал условия Путина по Украине самыми мягкими из возможных
Рогов: предложенные Путиным условия мира на Украине – самые мягкие из возможных
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что предложенные президентом России Владимиром Путиным условия по урегулированию военного конфликта на Украине являются самими мягкими из возможных.
Ранее в пятницу Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию на Украине: Москва
незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил Путин, Киев
должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО
и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Путин упомянул и отмену санкций против России.
"Условия нашего президента – это самые мягкие условия, которые могут прозвучать по отношению к режиму, посаженному и удерживаемому в Киеве", - сказал Рогов.
По его словам, своим заявлением Путин в очередной раз показал всему миру, что Россия – договороспособная страна, в отличие от коллективного Запада, страна, которая стремится к миру и ради мира готова идти на компромиссы.
"Это ход сильного лидера суверенного государства", - сказал Рогов.