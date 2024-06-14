https://ria.ru/20240614/ritorika-1952745717.html

Медведев: антинеоколониальная риторика звучит все сильнее

Медведев: антинеоколониальная риторика звучит все сильнее - РИА Новости, 14.06.2024

Медведев: антинеоколониальная риторика звучит все сильнее

Антинеоколониальная риторика звучит все сильнее, а западная либеральная модель утратила свою привлекательность, полицентричный миропорядок будет прагматичным,... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T00:35

2024-06-14T00:35

2024-06-14T00:35

россия

дмитрий медведев

единая россия

движение неприсоединения

в мире

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Антинеоколониальная риторика звучит все сильнее, а западная либеральная модель утратила свою привлекательность, полицентричный миропорядок будет прагматичным, залогом экономической стабильности станет диверсификация связей, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Все сильнее звучит антинеоколониальная риторика. Утратила привлекательность и сама западная либеральная модель", - написал он в своей статье для "Российской газеты". По его мнению, "полицентричный миропорядок, черпающий свою силу в многообразии, а не в неоколониальных догмах, будет прагматичным". "Залогом экономической стабильности станет диверсификация связей, сохранение свободы маневра в контактах макрорегионов в духе философии Движения неприсоединения. Убежден, что этот формат, основанный "на вырост" выдающимися государственными деятелями Дж. Неру, Г.А. Насером, Сукарно и И. Брозом Тито в XX в., в том или ином виде обретет второе дыхание в нынешнем столетии", - отметил Медведев. Среди перспективных направлений Медведев называл "не только широкое распространение принципов мирного сосуществования и неприятие военно-блокового противостояния в новую постнеоколониальную эпоху, но и возможное наполнение самого Движения новым конкретным содержанием, в том числе путем учреждения его межпартийного измерения".

https://ria.ru/20240222/medvedev-1928920556.html

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россия, дмитрий медведев, единая россия, движение неприсоединения, в мире