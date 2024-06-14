Рейтинг@Mail.ru
Медведев: антинеоколониальная риторика звучит все сильнее - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:35 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/ritorika-1952745717.html
Медведев: антинеоколониальная риторика звучит все сильнее
Медведев: антинеоколониальная риторика звучит все сильнее - РИА Новости, 14.06.2024
Медведев: антинеоколониальная риторика звучит все сильнее
Антинеоколониальная риторика звучит все сильнее, а западная либеральная модель утратила свою привлекательность, полицентричный миропорядок будет прагматичным,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T00:35
2024-06-14T00:35
россия
дмитрий медведев
единая россия
движение неприсоединения
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933023076_167:0:2954:1568_1920x0_80_0_0_f7108b49791a46bae83eceb3ec99a86e.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Антинеоколониальная риторика звучит все сильнее, а западная либеральная модель утратила свою привлекательность, полицентричный миропорядок будет прагматичным, залогом экономической стабильности станет диверсификация связей, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Все сильнее звучит антинеоколониальная риторика. Утратила привлекательность и сама западная либеральная модель", - написал он в своей статье для "Российской газеты". По его мнению, "полицентричный миропорядок, черпающий свою силу в многообразии, а не в неоколониальных догмах, будет прагматичным". "Залогом экономической стабильности станет диверсификация связей, сохранение свободы маневра в контактах макрорегионов в духе философии Движения неприсоединения. Убежден, что этот формат, основанный "на вырост" выдающимися государственными деятелями Дж. Неру, Г.А. Насером, Сукарно и И. Брозом Тито в XX в., в том или ином виде обретет второе дыхание в нынешнем столетии", - отметил Медведев. Среди перспективных направлений Медведев называл "не только широкое распространение принципов мирного сосуществования и неприятие военно-блокового противостояния в новую постнеоколониальную эпоху, но и возможное наполнение самого Движения новым конкретным содержанием, в том числе путем учреждения его межпартийного измерения".
https://ria.ru/20240222/medvedev-1928920556.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933023076_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_e004ddd834313790ae3399183bf9ca6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, единая россия, движение неприсоединения, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Движение неприсоединения, В мире
Медведев: антинеоколониальная риторика звучит все сильнее

Медведев заявил о потере привлекательности западной либеральной модели

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Антинеоколониальная риторика звучит все сильнее, а западная либеральная модель утратила свою привлекательность, полицентричный миропорядок будет прагматичным, залогом экономической стабильности станет диверсификация связей, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
«
"Все сильнее звучит антинеоколониальная риторика. Утратила привлекательность и сама западная либеральная модель", - написал он в своей статье для "Российской газеты".
По его мнению, "полицентричный миропорядок, черпающий свою силу в многообразии, а не в неоколониальных догмах, будет прагматичным".
"Залогом экономической стабильности станет диверсификация связей, сохранение свободы маневра в контактах макрорегионов в духе философии Движения неприсоединения. Убежден, что этот формат, основанный "на вырост" выдающимися государственными деятелями Дж. Неру, Г.А. Насером, Сукарно и И. Брозом Тито в XX в., в том или ином виде обретет второе дыхание в нынешнем столетии", - отметил Медведев.
Среди перспективных направлений Медведев называл "не только широкое распространение принципов мирного сосуществования и неприятие военно-блокового противостояния в новую постнеоколониальную эпоху, но и возможное наполнение самого Движения новым конкретным содержанием, в том числе путем учреждения его межпартийного измерения".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Медведев рассказал, почему стал жестче в оценках
22 февраля, 11:10
 
РоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияДвижение неприсоединенияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала