Медведев: антинеоколониальная риторика звучит все сильнее
Медведев заявил о потере привлекательности западной либеральной модели
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Антинеоколониальная риторика звучит все сильнее, а западная либеральная модель утратила свою привлекательность, полицентричный миропорядок будет прагматичным, залогом экономической стабильности станет диверсификация связей, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
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"Все сильнее звучит антинеоколониальная риторика. Утратила привлекательность и сама западная либеральная модель", - написал он в своей статье для "Российской газеты".
По его мнению, "полицентричный миропорядок, черпающий свою силу в многообразии, а не в неоколониальных догмах, будет прагматичным".
"Залогом экономической стабильности станет диверсификация связей, сохранение свободы маневра в контактах макрорегионов в духе философии Движения неприсоединения. Убежден, что этот формат, основанный "на вырост" выдающимися государственными деятелями Дж. Неру, Г.А. Насером, Сукарно и И. Брозом Тито в XX в., в том или ином виде обретет второе дыхание в нынешнем столетии", - отметил Медведев.
Среди перспективных направлений Медведев называл "не только широкое распространение принципов мирного сосуществования и неприятие военно-блокового противостояния в новую постнеоколониальную эпоху, но и возможное наполнение самого Движения новым конкретным содержанием, в том числе путем учреждения его межпартийного измерения".
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