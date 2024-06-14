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Умер режиссер Игорь Меркулов
Умер режиссер Игорь Меркулов - РИА Новости, 14.06.2024
Умер режиссер Игорь Меркулов
Российский режиссер Игорь Меркулов умер в возрасте 61 года, говорится на странице Железногорского театра оперетты во ВКонтакте. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T21:32
2024-06-14T21:32
2024-06-14T23:58
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российский режиссер Игорь Меркулов умер в возрасте 61 года, говорится на странице Железногорского театра оперетты во ВКонтакте.Причина его смерти не названа.Меркулов родился в 1962 году. Окончил ГИТИС, служил в Театре имени Ермоловой, а позднее в Театре имени Гоголя. В фильмах снимался с детства. В 1978 году Игорь Меркулов сыграл в картине "Следствие ведут знатоки".Со временем стал заниматься режиссурой. В Железногорском театре поставил спектакли "Алые паруса" и "Униженные и оскорбленные".
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общество, россия, гитис
Культура, Общество, Россия, ГИТИС
Умер режиссер Игорь Меркулов
Умер режиссер Игорь Меркулов, снявшийся в фильме "Следствие ведут знатоки"