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Умер режиссер Игорь Меркулов - РИА Новости, 14.06.2024
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Культура
 
21:32 14.06.2024 (обновлено: 23:58 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/rezhisser-1953030871.html
Умер режиссер Игорь Меркулов
Умер режиссер Игорь Меркулов - РИА Новости, 14.06.2024
Умер режиссер Игорь Меркулов
Российский режиссер Игорь Меркулов умер в возрасте 61 года, говорится на странице Железногорского театра оперетты во ВКонтакте. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T21:32
2024-06-14T23:58
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общество
россия
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российский режиссер Игорь Меркулов умер в возрасте 61 года, говорится на странице Железногорского театра оперетты во ВКонтакте.Причина его смерти не названа.Меркулов родился в 1962 году. Окончил ГИТИС, служил в Театре имени Ермоловой, а позднее в Театре имени Гоголя. В фильмах снимался с детства. В 1978 году Игорь Меркулов сыграл в картине "Следствие ведут знатоки".Со временем стал заниматься режиссурой. В Железногорском театре поставил спектакли "Алые паруса" и "Униженные и оскорбленные".
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общество, россия, гитис
Культура, Общество, Россия, ГИТИС
Умер режиссер Игорь Меркулов

Умер режиссер Игорь Меркулов, снявшийся в фильме "Следствие ведут знатоки"

© Фото : Железногорский театр опереттыИгорь Меркулов
Игорь Меркулов - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Фото : Железногорский театр оперетты
Игорь Меркулов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российский режиссер Игорь Меркулов умер в возрасте 61 года, говорится на странице Железногорского театра оперетты во ВКонтакте.
Причина его смерти не названа.
Меркулов родился в 1962 году. Окончил ГИТИС, служил в Театре имени Ермоловой, а позднее в Театре имени Гоголя. В фильмах снимался с детства. В 1978 году Игорь Меркулов сыграл в картине "Следствие ведут знатоки".
Со временем стал заниматься режиссурой. В Железногорском театре поставил спектакли "Алые паруса" и "Униженные и оскорбленные".
 
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