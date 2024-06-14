https://ria.ru/20240614/religii-1952742551.html

США перекраивают основы мировых религий, заявил Медведев

США перекраивают основы мировых религий, заявил Медведев - РИА Новости, 14.06.2024

США перекраивают основы мировых религий, заявил Медведев

США с союзниками перекраивают основы мировых религий в своих интересах, чтобы распространять по миру "извращенные верования" и вовлекать в них как можно больше... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T00:13

2024-06-14T00:13

2024-06-14T01:23

сша

россия

вашингтон (штат)

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. США с союзниками перекраивают основы мировых религий в своих интересах, чтобы распространять по миру "извращенные верования" и вовлекать в них как можно больше людей, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ, председатель Всероссийской политической партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Медведев в статье "Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной системы. Время метрополий истекло" для "Российской газеты" отметил, что страны Запада пытаются контролировать не только финансовые потоки, но и "образ мышления жителей остального мира". "К сожалению, они (страны Запада - ред.) дотягиваются и до выкристаллизовавшегося за столетия свода моральных норм и правил поведения. Под каток перверсии попали и мировые религии. Вашингтон и его сателлиты предпринимают значительные усилия, чтобы перекроить в своих интересах базовые элементы христианства и ислама, а затем навязчиво распространять их под видом "модернизированных учений" по всему миру. То есть всецело используют религиозные неоколониальные практики для вовлечения миллионов людей в свои новомодные извращенные верования", - подчеркнул Медведев. По его словам, главной целью Запада является разрыв связи между поколениями в мире.

https://ria.ru/20240509/medvedev-1944924199.html

сша

россия

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Алексей Калабанов

сша, россия, вашингтон (штат), дмитрий медведев, единая россия