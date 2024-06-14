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США перекраивают основы мировых религий, заявил Медведев - РИА Новости, 14.06.2024
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00:13 14.06.2024 (обновлено: 01:23 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/religii-1952742551.html
США перекраивают основы мировых религий, заявил Медведев
США перекраивают основы мировых религий, заявил Медведев - РИА Новости, 14.06.2024
США перекраивают основы мировых религий, заявил Медведев
США с союзниками перекраивают основы мировых религий в своих интересах, чтобы распространять по миру "извращенные верования" и вовлекать в них как можно больше... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T00:13
2024-06-14T01:23
сша
россия
вашингтон (штат)
дмитрий медведев
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. США с союзниками перекраивают основы мировых религий в своих интересах, чтобы распространять по миру "извращенные верования" и вовлекать в них как можно больше людей, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ, председатель Всероссийской политической партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Медведев в статье "Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной системы. Время метрополий истекло" для "Российской газеты" отметил, что страны Запада пытаются контролировать не только финансовые потоки, но и "образ мышления жителей остального мира". "К сожалению, они (страны Запада - ред.) дотягиваются и до выкристаллизовавшегося за столетия свода моральных норм и правил поведения. Под каток перверсии попали и мировые религии. Вашингтон и его сателлиты предпринимают значительные усилия, чтобы перекроить в своих интересах базовые элементы христианства и ислама, а затем навязчиво распространять их под видом "модернизированных учений" по всему миру. То есть всецело используют религиозные неоколониальные практики для вовлечения миллионов людей в свои новомодные извращенные верования", - подчеркнул Медведев. По его словам, главной целью Запада является разрыв связи между поколениями в мире.
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сша, россия, вашингтон (штат), дмитрий медведев, единая россия
США, Россия, Вашингтон (штат), Дмитрий Медведев, Единая Россия
США перекраивают основы мировых религий, заявил Медведев

Медведев: США перекраивают основы мировых религий в своих интересах

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. США с союзниками перекраивают основы мировых религий в своих интересах, чтобы распространять по миру "извращенные верования" и вовлекать в них как можно больше людей, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ, председатель Всероссийской политической партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в статье "Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной системы. Время метрополий истекло" для "Российской газеты" отметил, что страны Запада пытаются контролировать не только финансовые потоки, но и "образ мышления жителей остального мира".
"К сожалению, они (страны Запада - ред.) дотягиваются и до выкристаллизовавшегося за столетия свода моральных норм и правил поведения. Под каток перверсии попали и мировые религии. Вашингтон и его сателлиты предпринимают значительные усилия, чтобы перекроить в своих интересах базовые элементы христианства и ислама, а затем навязчиво распространять их под видом "модернизированных учений" по всему миру. То есть всецело используют религиозные неоколониальные практики для вовлечения миллионов людей в свои новомодные извращенные верования", - подчеркнул Медведев.
По его словам, главной целью Запада является разрыв связи между поколениями в мире.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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