https://ria.ru/20240614/rdzh-1952980597.html

РЖД сделают обязательным оформление билета для всех животных

РЖД сделают обязательным оформление билета для всех животных - РИА Новости, 14.06.2024

РЖД сделают обязательным оформление билета для всех животных

РЖД сделают обязательным оформление билета для всех перевозимых в поездах животных, сообщил замгендиректора компании Иван Колесников в интервью корпоративному... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T18:03

2024-06-14T18:03

2024-06-14T19:33

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. РЖД сделают обязательным оформление билета для всех перевозимых в поездах животных, сообщил замгендиректора компании Иван Колесников в интервью корпоративному телевидению — РЖД-ТВ."Мы берем на себя обязательство оформлять билеты на всех животных. Раньше, например, при покупке полного купе животное, большая собака, могла провозиться без оформления билетов. Теперь у каждого животного, которое едет в поездах, будет билет", — сказал он.Замгендиректора РЖД рассказал еще об одном решении компании в части перевозки животных. "Мы приняли решение, что в каждом билете через некоторое время <...> будет некая инструкция по основным пунктам, на что нужно обратить внимание владельцу животного при его перевозке", — уточнил Колесников.Холдинг РЖД после инцидента запретил проводникам высаживать животных из поездов дальнего следования на улицу, прописав алгоритм действий в таких случаях.Представитель компании напомнил, что уже в приложении на Android при покупке билета есть возможность указать некоторые характеристики перевозимого питомца, а на планшетах проводника будет отображаться информация, на каких местах и какое животное путешествует.

https://ria.ru/20240529/zhivotnye-1949227414.html

https://ria.ru/20240211/sobaka-1926691961.html

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