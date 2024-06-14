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РЖД сделают обязательным оформление билета для всех животных - РИА Новости, 14.06.2024
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18:03 14.06.2024 (обновлено: 19:33 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/rdzh-1952980597.html
РЖД сделают обязательным оформление билета для всех животных
РЖД сделают обязательным оформление билета для всех животных - РИА Новости, 14.06.2024
РЖД сделают обязательным оформление билета для всех животных
РЖД сделают обязательным оформление билета для всех перевозимых в поездах животных, сообщил замгендиректора компании Иван Колесников в интервью корпоративному... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T18:03
2024-06-14T19:33
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. РЖД сделают обязательным оформление билета для всех перевозимых в поездах животных, сообщил замгендиректора компании Иван Колесников в интервью корпоративному телевидению — РЖД-ТВ."Мы берем на себя обязательство оформлять билеты на всех животных. Раньше, например, при покупке полного купе животное, большая собака, могла провозиться без оформления билетов. Теперь у каждого животного, которое едет в поездах, будет билет", — сказал он.Замгендиректора РЖД рассказал еще об одном решении компании в части перевозки животных. "Мы приняли решение, что в каждом билете через некоторое время &lt;...&gt; будет некая инструкция по основным пунктам, на что нужно обратить внимание владельцу животного при его перевозке", — уточнил Колесников.Холдинг РЖД после инцидента запретил проводникам высаживать животных из поездов дальнего следования на улицу, прописав алгоритм действий в таких случаях.Представитель компании напомнил, что уже в приложении на Android при покупке билета есть возможность указать некоторые характеристики перевозимого питомца, а на планшетах проводника будет отображаться информация, на каких местах и какое животное путешествует.
https://ria.ru/20240529/zhivotnye-1949227414.html
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РЖД
РЖД сделают обязательным оформление билета для всех животных

РЖД обяжут оформлять билет на всех животных и введут инструкцию для пассажиров

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтенд ОАО "РЖД"
Стенд ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Стенд ОАО "РЖД". Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. РЖД сделают обязательным оформление билета для всех перевозимых в поездах животных, сообщил замгендиректора компании Иван Колесников в интервью корпоративному телевидению — РЖД-ТВ.
"Мы берем на себя обязательство оформлять билеты на всех животных. Раньше, например, при покупке полного купе животное, большая собака, могла провозиться без оформления билетов. Теперь у каждого животного, которое едет в поездах, будет билет", — сказал он.
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Замгендиректора РЖД рассказал еще об одном решении компании в части перевозки животных.
«
"Мы приняли решение, что в каждом билете через некоторое время <...> будет некая инструкция по основным пунктам, на что нужно обратить внимание владельцу животного при его перевозке", — уточнил Колесников.

Вопрос о правилах перевозки животных стал широко обсуждаться после резонансного случая с котом Твиксом. Пассажиры во время стоянки сообщили проводнице о гуляющем по вагону питомце, проводница не нашла его хозяина и в соответствии со служебными инструкциями высадила из поезда. Впоследствии кота нашли мертвым в километре от этого места.

Холдинг РЖД после инцидента запретил проводникам высаживать животных из поездов дальнего следования на улицу, прописав алгоритм действий в таких случаях.
Представитель компании напомнил, что уже в приложении на Android при покупке билета есть возможность указать некоторые характеристики перевозимого питомца, а на планшетах проводника будет отображаться информация, на каких местах и какое животное путешествует.
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