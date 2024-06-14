https://ria.ru/20240614/putin-1953027327.html

"Сотни тысяч". На Западе восхитились поступком Путина

"Сотни тысяч". На Западе восхитились поступком Путина - РИА Новости, 14.06.2024

"Сотни тысяч". На Западе восхитились поступком Путина

Мирный план президента России Владимира Путина по Украине мог бы спасти сотни тысяч жизней в этой восточноевропейской стране, заявил британский эксперт... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T21:14

2024-06-14T21:14

2024-06-14T21:17

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Мирный план президента России Владимира Путина по Украине мог бы спасти сотни тысяч жизней в этой восточноевропейской стране, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."К чему бы это привело, так это к тому, что спасло бы жизни десятков, а, может быть, и сотен тысяч украинцев. <…> Но они продолжат гибнуть, поскольку эти мирные предложения были отвергнуты. Трагедия заключается в том, что Владимир Зеленский сам никогда не согласится на эти условия. То же самое можно сказать и о западных державах. Они будут отвергать дипломатию, пока этими странами руководят нынешние правители", — отметил аналитик.По словам Меркуриса, при урегулировании конфликта на основе принципов, предложенных Россией, интересы всех сторон были бы соблюдены, а Украина могла бы существовать в мире.В пятницу на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".

https://ria.ru/20240614/ukraina-1952984754.html

https://ria.ru/20240614/urok-1953017030.html

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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, владимир зеленский, нато