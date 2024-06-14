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"Сотни тысяч". На Западе восхитились поступком Путина - РИА Новости, 14.06.2024
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21:14 14.06.2024 (обновлено: 21:17 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/putin-1953027327.html
"Сотни тысяч". На Западе восхитились поступком Путина
"Сотни тысяч". На Западе восхитились поступком Путина - РИА Новости, 14.06.2024
"Сотни тысяч". На Западе восхитились поступком Путина
Мирный план президента России Владимира Путина по Украине мог бы спасти сотни тысяч жизней в этой восточноевропейской стране, заявил британский эксперт... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T21:14
2024-06-14T21:17
в мире
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Мирный план президента России Владимира Путина по Украине мог бы спасти сотни тысяч жизней в этой восточноевропейской стране, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."К чему бы это привело, так это к тому, что спасло бы жизни десятков, а, может быть, и сотен тысяч украинцев. &lt;…&gt; Но они продолжат гибнуть, поскольку эти мирные предложения были отвергнуты. Трагедия заключается в том, что Владимир Зеленский сам никогда не согласится на эти условия. То же самое можно сказать и о западных державах. Они будут отвергать дипломатию, пока этими странами руководят нынешние правители", — отметил аналитик.По словам Меркуриса, при урегулировании конфликта на основе принципов, предложенных Россией, интересы всех сторон были бы соблюдены, а Украина могла бы существовать в мире.В пятницу на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".
https://ria.ru/20240614/ukraina-1952984754.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, владимир зеленский, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО
"Сотни тысяч". На Западе восхитились поступком Путина

Британский эксперт Меркурис: мирный план Путина спас бы сотни тысяч украинцев

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Мирный план президента России Владимира Путина по Украине мог бы спасти сотни тысяч жизней в этой восточноевропейской стране, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"К чему бы это привело, так это к тому, что спасло бы жизни десятков, а, может быть, и сотен тысяч украинцев. <…> Но они продолжат гибнуть, поскольку эти мирные предложения были отвергнуты. Трагедия заключается в том, что Владимир Зеленский сам никогда не согласится на эти условия. То же самое можно сказать и о западных державах. Они будут отвергать дипломатию, пока этими странами руководят нынешние правители", — отметил аналитик.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
В Киеве сделали неожиданное заявление после предложения Путина
Вчера, 18:19
По словам Меркуриса, при урегулировании конфликта на основе принципов, предложенных Россией, интересы всех сторон были бы соблюдены, а Украина могла бы существовать в мире.
В пятницу на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТОМоскве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".
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