https://ria.ru/20240614/putin-1953017593.html

Путин объяснил, почему нынешний период очень важен для России

Путин объяснил, почему нынешний период очень важен для России - РИА Новости, 14.06.2024

Путин объяснил, почему нынешний период очень важен для России

Период, в котором сейчас находится Россия, сложный, но очень важный, потому что он сплотил общество страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T20:25

2024-06-14T20:25

2024-06-14T20:35

россия

владимир путин

программа "время героев"

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1953014564_0:304:3101:2048_1920x0_80_0_0_27b2b79c80c38103985ccf6764f32c73.jpg

СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Период, в котором сейчас находится Россия, сложный, но очень важный, потому что он сплотил общество страны, заявил президент России Владимир Путин."Вот тот период, который мы сейчас переживаем, он с одной стороны очень сложный, тяжелый, в чем-то трагический. Но он очень важный, потому что он сплотил наше общество. А когда общество такое сплоченное, то энергия развития набирает свои обороты так мощно, что мы добиваемся неожиданных даже для себя результатов", - сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев".

https://ria.ru/20240614/putin-1953017711.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, программа "время героев"