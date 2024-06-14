https://ria.ru/20240614/putin-1953017593.html
Путин объяснил, почему нынешний период очень важен для России
Путин объяснил, почему нынешний период очень важен для России - РИА Новости, 14.06.2024
Путин объяснил, почему нынешний период очень важен для России
Период, в котором сейчас находится Россия, сложный, но очень важный, потому что он сплотил общество страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T20:25
2024-06-14T20:25
2024-06-14T20:35
россия
владимир путин
программа "время героев"
специальная военная операция на украине
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Период, в котором сейчас находится Россия, сложный, но очень важный, потому что он сплотил общество страны, заявил президент России Владимир Путин."Вот тот период, который мы сейчас переживаем, он с одной стороны очень сложный, тяжелый, в чем-то трагический. Но он очень важный, потому что он сплотил наше общество. А когда общество такое сплоченное, то энергия развития набирает свои обороты так мощно, что мы добиваемся неожиданных даже для себя результатов", - сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев".
https://ria.ru/20240614/putin-1953017711.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, программа "время героев"
Россия, Владимир Путин, Программа "Время героев", Специальная военная операция на Украине
Путин объяснил, почему нынешний период очень важен для России
Путин: нынешний период сложный, но важный, потому что он сплотил общество России
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Период, в котором сейчас находится Россия, сложный, но очень важный, потому что он сплотил общество страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Вот тот период, который мы сейчас переживаем, он с одной стороны очень сложный, тяжелый, в чем-то трагический. Но он очень важный, потому что он сплотил наше общество. А когда общество такое сплоченное, то энергия развития набирает свои обороты так мощно, что мы добиваемся неожиданных даже для себя результатов", - сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев".