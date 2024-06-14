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Путин поблагодарил матерей, которые растят таких людей, как участники СВО - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:22 14.06.2024 (обновлено: 21:11 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/putin-1953017176.html
Путин поблагодарил матерей, которые растят таких людей, как участники СВО
Путин поблагодарил матерей, которые растят таких людей, как участники СВО - РИА Новости, 14.06.2024
Путин поблагодарил матерей, которые растят таких людей, как участники СВО
Президент РФ Владимир Путин выразил слова благодарности матерям, которые растят таких людей, как участники специальной военной операции. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T20:22
2024-06-14T21:11
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
общество
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил слова благодарности матерям, которые растят таких людей, как участники специальной военной операции. На встрече президента с участниками программы "Время героев", один из них начальник штаба — заместитель командира батальона Александр Суразов рассказал Путину о том, что в 4 года потерял отца, и его мать вложила всю себя, чтобы воспитать из него настоящего воина и патриота, каким был его отец. "Хочу поблагодарить вашу маму и других мам российских, которые растят таких сыновей", - сказал Путин. В августе 2022 года Суразов в составе штурмовой группы, несмотря на полученные огнестрельные ранения, продолжил отражать контратаку противника до прибытия основных сил для эвакуации раненых и военнопленных.
https://ria.ru/20240614/rossiya-1953012040.html
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россия, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поблагодарил матерей, которые растят таких людей, как участники СВО

Путин поблагодарил матерей, растящих таких людей, как участники спецоперации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время Героев" в мастерской управления "Сенеж"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками специальной кадровой образовательной программы Время Героев в мастерской управления Сенеж - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время Героев" в мастерской управления "Сенеж"
Читать ria.ru в
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил слова благодарности матерям, которые растят таких людей, как участники специальной военной операции.
На встрече президента с участниками программы "Время героев", один из них начальник штаба — заместитель командира батальона Александр Суразов рассказал Путину о том, что в 4 года потерял отца, и его мать вложила всю себя, чтобы воспитать из него настоящего воина и патриота, каким был его отец.
"Хочу поблагодарить вашу маму и других мам российских, которые растят таких сыновей", - сказал Путин.
В августе 2022 года Суразов в составе штурмовой группы, несмотря на полученные огнестрельные ранения, продолжил отражать контратаку противника до прибытия основных сил для эвакуации раненых и военнопленных.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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