https://ria.ru/20240614/putin-1953017176.html

Путин поблагодарил матерей, которые растят таких людей, как участники СВО

Путин поблагодарил матерей, которые растят таких людей, как участники СВО - РИА Новости, 14.06.2024

Путин поблагодарил матерей, которые растят таких людей, как участники СВО

Президент РФ Владимир Путин выразил слова благодарности матерям, которые растят таких людей, как участники специальной военной операции. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T20:22

2024-06-14T20:22

2024-06-14T21:11

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

общество

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил слова благодарности матерям, которые растят таких людей, как участники специальной военной операции. На встрече президента с участниками программы "Время героев", один из них начальник штаба — заместитель командира батальона Александр Суразов рассказал Путину о том, что в 4 года потерял отца, и его мать вложила всю себя, чтобы воспитать из него настоящего воина и патриота, каким был его отец. "Хочу поблагодарить вашу маму и других мам российских, которые растят таких сыновей", - сказал Путин. В августе 2022 года Суразов в составе штурмовой группы, несмотря на полученные огнестрельные ранения, продолжил отражать контратаку противника до прибытия основных сил для эвакуации раненых и военнопленных.

https://ria.ru/20240614/rossiya-1953012040.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, общество