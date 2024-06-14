https://ria.ru/20240614/putin-1953016751.html
Путин призвал сохранять темпы в экономике
Путин призвал сохранять темпы в экономике - РИА Новости, 14.06.2024
Путин призвал сохранять темпы в экономике
Президент России Владимир Путин заявил, что успехи в экономике не означают, что можно "почивать на лаврах", нужно сохранять темпы роста. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T20:22
2024-06-14T20:22
2024-06-14T20:38
владимир путин
экономика
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япония
всемирный банк
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что успехи в экономике не означают, что можно "почивать на лаврах", нужно сохранять темпы роста."Но это не значит, что мы должны "заснуть на лаврах", нет, все быстро развивается… Но, повторяю, главное темпы сохранять, а то если мы будем "почивать на лаврах", то там все начнет меняться", - сказал Путин во время встречи с участниками проекта "Время героев".Путин отметил, что далеко не сочувствующая России организация, Всемирный банк, поставил РФ на четвертое место в мире по объему экономики. Тем самым Россия обогнала Японию.
https://ria.ru/20240614/putin-1953017711.html
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владимир путин, экономика, россия, япония, всемирный банк
Владимир Путин, Экономика, Россия, Япония, Всемирный банк
Путин призвал сохранять темпы в экономике
Путин: успехи в экономике не означают, что можно "почивать на лаврах"