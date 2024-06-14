Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о необходимости отодвигать линию фронта в направлении Харькова - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:16 14.06.2024 (обновлено: 20:17 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/putin-1953016055.html
Путин заявил о необходимости отодвигать линию фронта в направлении Харькова
Путин заявил о необходимости отодвигать линию фронта в направлении Харькова - РИА Новости, 14.06.2024
Путин заявил о необходимости отодвигать линию фронта в направлении Харькова
Россия отодвигает линию фронта на Харьковском направлении, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам, заявил президент РФ... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T20:16
2024-06-14T20:17
специальная военная операция на украине
харьков
белгород
вооруженные силы украины
украина
владимир путин
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1953014564_0:304:3101:2048_1920x0_80_0_0_27b2b79c80c38103985ccf6764f32c73.jpg
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Россия отодвигает линию фронта на Харьковском направлении, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы просто вынуждены сейчас в направлении Харькова отодвигать линию фронта, чтобы снизить на самом деле террористические удары по Белгороду, по другим населенным пунктам", - сказал президент на встрече с участниками программы "Время героев".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
белгород
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1953014564_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_5bb093f7c55bd992d902c275a17df596.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьков, белгород, вооруженные силы украины, украина, владимир путин, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Белгород, Вооруженные силы Украины, Украина, Владимир Путин, В мире, Россия
Путин заявил о необходимости отодвигать линию фронта в направлении Харькова

Путин: Россия отодвигает фронт под Харьковом, чтобы снизить удары по Белгороду

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время Героев" в мастерской управления "Сенеж"
 Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками специальной кадровой образовательной программы Время Героев в мастерской управления Сенеж - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время Героев" в мастерской управления "Сенеж"
Читать ria.ru в
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Россия отодвигает линию фронта на Харьковском направлении, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы просто вынуждены сейчас в направлении Харькова отодвигать линию фронта, чтобы снизить на самом деле террористические удары по Белгороду, по другим населенным пунктам", - сказал президент на встрече с участниками программы "Время героев".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковБелгородВооруженные силы УкраиныУкраинаВладимир ПутинВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала