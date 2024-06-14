https://ria.ru/20240614/putin-1953016055.html

Путин заявил о необходимости отодвигать линию фронта в направлении Харькова

Путин заявил о необходимости отодвигать линию фронта в направлении Харькова - РИА Новости, 14.06.2024

Путин заявил о необходимости отодвигать линию фронта в направлении Харькова

Россия отодвигает линию фронта на Харьковском направлении, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам, заявил президент РФ... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T20:16

2024-06-14T20:16

2024-06-14T20:17

специальная военная операция на украине

харьков

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вооруженные силы украины

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владимир путин

в мире

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Россия отодвигает линию фронта на Харьковском направлении, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы просто вынуждены сейчас в направлении Харькова отодвигать линию фронта, чтобы снизить на самом деле террористические удары по Белгороду, по другим населенным пунктам", - сказал президент на встрече с участниками программы "Время героев".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

белгород

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Наталья Макарова

харьков, белгород, вооруженные силы украины, украина, владимир путин, в мире, россия