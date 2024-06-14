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Путин заявил о необходимости отодвигать линию фронта в направлении Харькова
Путин заявил о необходимости отодвигать линию фронта в направлении Харькова - РИА Новости, 14.06.2024
Путин заявил о необходимости отодвигать линию фронта в направлении Харькова
Россия отодвигает линию фронта на Харьковском направлении, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам, заявил президент РФ... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T20:16
2024-06-14T20:16
2024-06-14T20:17
специальная военная операция на украине
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Россия отодвигает линию фронта на Харьковском направлении, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы просто вынуждены сейчас в направлении Харькова отодвигать линию фронта, чтобы снизить на самом деле террористические удары по Белгороду, по другим населенным пунктам", - сказал президент на встрече с участниками программы "Время героев".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин заявил о необходимости отодвигать линию фронта в направлении Харькова
Путин: Россия отодвигает фронт под Харьковом, чтобы снизить удары по Белгороду