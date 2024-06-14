https://ria.ru/20240614/putin-1953013681.html

Власти думают о том, как оказать поддержку бойцам СВО, заявил Путин

Власти думают о том, как оказать поддержку бойцам СВО, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024

Власти думают о том, как оказать поддержку бойцам СВО, заявил Путин

Власти уже сегодня думают о том, каким способом организовать и оказать поддержку всем тем, кто закончит службу в зоне специальной военной операции, заявил... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T20:04

2024-06-14T20:04

2024-06-14T20:20

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952934052_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_605c92d92f8fcc113ead3aeb956dde8d.jpg

СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Власти уже сегодня думают о том, каким способом организовать и оказать поддержку всем тем, кто закончит службу в зоне специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин."Задача государства - поддержать людей, которые оказались в очень тяжелых условиях, которые видят то, что происходит… Конечно, и реабилитация нужна, и поддержка нужна сейчас и будет нужна в будущем для большого количества людей. Мы уже сегодня думаем о том, как, каким способом организовать и оказать эту поддержку всем тем, кто в ней будет нуждаться после того, как они закончат военную службу в зоне специальной военной операции. Это особая ситуация, и к людям нужно подходить с особыми ключами, в самом добром смысле этого слова", - сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев".

https://ria.ru/20240614/putin-1953014873.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия