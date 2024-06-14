https://ria.ru/20240614/putin-1953013681.html
Власти думают о том, как оказать поддержку бойцам СВО, заявил Путин
Власти думают о том, как оказать поддержку бойцам СВО, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
Власти думают о том, как оказать поддержку бойцам СВО, заявил Путин
Власти уже сегодня думают о том, каким способом организовать и оказать поддержку всем тем, кто закончит службу в зоне специальной военной операции, заявил... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T20:04
2024-06-14T20:04
2024-06-14T20:20
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Власти уже сегодня думают о том, каким способом организовать и оказать поддержку всем тем, кто закончит службу в зоне специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин."Задача государства - поддержать людей, которые оказались в очень тяжелых условиях, которые видят то, что происходит… Конечно, и реабилитация нужна, и поддержка нужна сейчас и будет нужна в будущем для большого количества людей. Мы уже сегодня думаем о том, как, каким способом организовать и оказать эту поддержку всем тем, кто в ней будет нуждаться после того, как они закончат военную службу в зоне специальной военной операции. Это особая ситуация, и к людям нужно подходить с особыми ключами, в самом добром смысле этого слова", - сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев".
https://ria.ru/20240614/putin-1953014873.html
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владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
Власти думают о том, как оказать поддержку бойцам СВО, заявил Путин
Путин: власти думают о том, как оказать поддержку тем, кто закончит службу в СВО