https://ria.ru/20240614/putin-1953013476.html
Путин назвал число находящихся в зоне спецоперации российских военных
Путин назвал число находящихся в зоне спецоперации российских военных - РИА Новости, 14.06.2024
Путин назвал число находящихся в зоне спецоперации российских военных
В зоне специальной военной операции находятся почти 700 тысяч военнослужащих России, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T20:04
2024-06-14T20:04
2024-06-14T21:10
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. В зоне специальной военной операции находятся почти 700 тысяч военнослужащих России, сообщил президент России Владимир Путин."Программа "Время героев" включает в себя 80 человек, а в зоне специальной военной операции у нас почти 700 тысяч человек", - сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев".
https://ria.ru/20240614/putin-1952911674.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин назвал число находящихся в зоне спецоперации российских военных
Путин: в зоне спецоперации находятся почти 700 тысяч российских военнослужащих