https://ria.ru/20240614/putin-1953013476.html

Путин назвал число находящихся в зоне спецоперации российских военных

Путин назвал число находящихся в зоне спецоперации российских военных - РИА Новости, 14.06.2024

Путин назвал число находящихся в зоне спецоперации российских военных

В зоне специальной военной операции находятся почти 700 тысяч военнослужащих России, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T20:04

2024-06-14T20:04

2024-06-14T21:10

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. В зоне специальной военной операции находятся почти 700 тысяч военнослужащих России, сообщил президент России Владимир Путин."Программа "Время героев" включает в себя 80 человек, а в зоне специальной военной операции у нас почти 700 тысяч человек", - сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев".

https://ria.ru/20240614/putin-1952911674.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин