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Путин назвал число находящихся в зоне спецоперации российских военных - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:04 14.06.2024 (обновлено: 21:10 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/putin-1953013476.html
Путин назвал число находящихся в зоне спецоперации российских военных
Путин назвал число находящихся в зоне спецоперации российских военных - РИА Новости, 14.06.2024
Путин назвал число находящихся в зоне спецоперации российских военных
В зоне специальной военной операции находятся почти 700 тысяч военнослужащих России, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T20:04
2024-06-14T21:10
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. В зоне специальной военной операции находятся почти 700 тысяч военнослужащих России, сообщил президент России Владимир Путин."Программа "Время героев" включает в себя 80 человек, а в зоне специальной военной операции у нас почти 700 тысяч человек", - сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев".
https://ria.ru/20240614/putin-1952911674.html
россия
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин назвал число находящихся в зоне спецоперации российских военных

Путин: в зоне спецоперации находятся почти 700 тысяч российских военнослужащих

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. В зоне специальной военной операции находятся почти 700 тысяч военнослужащих России, сообщил президент России Владимир Путин.
"Программа "Время героев" включает в себя 80 человек, а в зоне специальной военной операции у нас почти 700 тысяч человек", - сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев".
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
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