Рейтинг@Mail.ru
Путин: Вооруженные силы не хотят терять людей, прошедших "Время героев" - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:38 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/putin-1953006467.html
Путин: Вооруженные силы не хотят терять людей, прошедших "Время героев"
Путин: Вооруженные силы не хотят терять людей, прошедших "Время героев" - РИА Новости, 14.06.2024
Путин: Вооруженные силы не хотят терять людей, прошедших "Время героев"
Участники программы "Время героев"
2024-06-14T19:38
2024-06-14T19:38
россия
владимир путин
программа "время героев"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950892401_155:0:2764:1468_1920x0_80_0_0_77fabbb8c2d048a8617466823aab5a06.jpg
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Вооруженные силы не хотят терять людей, которые прошли программу "Время героев", но выбор за самими участниками, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев". "Просто сейчас каждый из вас может принять решение: хочет он оставаться на военной службе или посвятить себя какой-то деятельности служения Отечеству на гражданке, как я уже сказал. Я вчера только, позавчера мы встречались с начальником Генерального штаба, с министром обороны недавно назначенным. И говорили о тех, кто здесь собирался. И начальник Генштаба, он исходит из того, что, конечно, я могу принять решение и кого-то из вас перевести и на гражданку. Но он, правда, говорит, ребят хороших нам тоже оставьте, вот. Так что они тоже, Вооруженные Силы тоже не хотят терять людей, которые прошли такой непростой отбор и оказались здесь, и показывают хорошие результаты. Но каждый из вас может принять решение о том, что он будет делать дальше в своей жизни. Вот этот выбор за вами. Я сделаю так, как вы для себя решите", - сказал Путин одному из участников программы.
https://ria.ru/20240419/vremya_geroev-1941030805.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950892401_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_050e7cb99c86a55fee2ea5efad8051fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, программа "время героев"
Россия, Владимир Путин, Программа "Время героев"
Путин: Вооруженные силы не хотят терять людей, прошедших "Время героев"

Путин: ВС не хотят терять прошедших "Время героев", но выбор за участниками

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Участники программы "Время героев"
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Вооруженные силы не хотят терять людей, которые прошли программу "Время героев", но выбор за самими участниками, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев".
"Просто сейчас каждый из вас может принять решение: хочет он оставаться на военной службе или посвятить себя какой-то деятельности служения Отечеству на гражданке, как я уже сказал. Я вчера только, позавчера мы встречались с начальником Генерального штаба, с министром обороны недавно назначенным. И говорили о тех, кто здесь собирался. И начальник Генштаба, он исходит из того, что, конечно, я могу принять решение и кого-то из вас перевести и на гражданку. Но он, правда, говорит, ребят хороших нам тоже оставьте, вот. Так что они тоже, Вооруженные Силы тоже не хотят терять людей, которые прошли такой непростой отбор и оказались здесь, и показывают хорошие результаты. Но каждый из вас может принять решение о том, что он будет делать дальше в своей жизни. Вот этот выбор за вами. Я сделаю так, как вы для себя решите", - сказал Путин одному из участников программы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Путин внимательно следит за программой "Время героев", заявили в Кремле
19 апреля, 13:08
 
РоссияВладимир ПутинПрограмма "Время героев"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала