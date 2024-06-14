https://ria.ru/20240614/putin-1953006467.html

Путин: Вооруженные силы не хотят терять людей, прошедших "Время героев"

Путин: Вооруженные силы не хотят терять людей, прошедших "Время героев" - РИА Новости, 14.06.2024

Путин: Вооруженные силы не хотят терять людей, прошедших "Время героев"

Участники программы "Время героев"

2024-06-14T19:38

2024-06-14T19:38

2024-06-14T19:38

россия

владимир путин

программа "время героев"

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Вооруженные силы не хотят терять людей, которые прошли программу "Время героев", но выбор за самими участниками, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев". "Просто сейчас каждый из вас может принять решение: хочет он оставаться на военной службе или посвятить себя какой-то деятельности служения Отечеству на гражданке, как я уже сказал. Я вчера только, позавчера мы встречались с начальником Генерального штаба, с министром обороны недавно назначенным. И говорили о тех, кто здесь собирался. И начальник Генштаба, он исходит из того, что, конечно, я могу принять решение и кого-то из вас перевести и на гражданку. Но он, правда, говорит, ребят хороших нам тоже оставьте, вот. Так что они тоже, Вооруженные Силы тоже не хотят терять людей, которые прошли такой непростой отбор и оказались здесь, и показывают хорошие результаты. Но каждый из вас может принять решение о том, что он будет делать дальше в своей жизни. Вот этот выбор за вами. Я сделаю так, как вы для себя решите", - сказал Путин одному из участников программы.

https://ria.ru/20240419/vremya_geroev-1941030805.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, программа "время героев"