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Путин рассказал, как укреплялась Россия - РИА Новости, 14.06.2024
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19:02 14.06.2024 (обновлено: 19:09 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/putin-1952997328.html
Путин рассказал, как укреплялась Россия
Путин рассказал, как укреплялась Россия - РИА Новости, 14.06.2024
Путин рассказал, как укреплялась Россия
Россия никогда не проходила через абсолютно благостные времена, она всегда укреплялась, переживая сложности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T19:02
2024-06-14T19:09
россия
владимир путин
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Россия никогда не проходила через абсолютно благостные времена, она всегда укреплялась, переживая сложности, заявил президент России Владимир Путин."Почти никогда не было у России совсем уж благостных времен. Всегда страна наша укреплялась, проходя через какие-то испытания, через какие-то сложности. И всегда были люди, которые, не жалея себя, принимали для себя внутреннее решение служить отечеству, защищать его и приумножать", - сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев".
https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, как укреплялась Россия

Путин: Россия всегда укреплялась, проходя через сложности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ
Читать ria.ru в
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Россия никогда не проходила через абсолютно благостные времена, она всегда укреплялась, переживая сложности, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Почти никогда не было у России совсем уж благостных времен. Всегда страна наша укреплялась, проходя через какие-то испытания, через какие-то сложности. И всегда были люди, которые, не жалея себя, принимали для себя внутреннее решение служить отечеству, защищать его и приумножать", - сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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