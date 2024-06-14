Путин прибыл на встречу с участниками программы "Время героев"
Путин прибыл в мастерскую управления "Сенеж" к участникам "Времени героев"
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в мастерской управления "Сенеж" перед встречей с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время Героев". 14 июня 2024
Президент РФ Владимир Путин в мастерской управления "Сенеж" перед встречей с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время Героев". 14 июня 2024
СЕНЕЖ (Московская обл.), 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в мастерскую управления "Сенеж" в Подмосковье для общения с участниками программы "Время Героев".
Целью программы "Время Героев" является подготовка высококвалифицированных компетентных управленцев из числа участников СВО для последующего выдвижения на руководящие должности в системе госуправления. Продолжительность обучения составляет 2 года. Обучение проводят представители руководства администрации президента, правительства, регионов, эксперты РАНХиГС и мастерской управления "Сенеж". По итогам обучения выдается диплом магистра по специальности "Государственное и муниципальное управление".
Критериями отбора на программу обучения стали проявленный в ходе СВО героизм, управленческий опыт и достижения в военной или гражданской сферах, а также результаты оценочных мероприятий по определению управленческого потенциала. Обучение первого потока программы началось 27 мая этого года.
По итогам оценочных и тестовых мероприятий были отобраны 83 участника обучения: 65 кадровых военных и ветеранов Минобороны РФ, 14 добровольцев и военнослужащих, призванных по частичной мобилизации, три сотрудника Росгвардии, один сотрудник МВД РФ. Кандидаты имеют госнаграды за героизм, проявленный в ходе СВО, 20 человек награждены медалью "Золотая Звезда".
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