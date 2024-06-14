https://ria.ru/20240614/putin-1952987926.html

Путин прибыл на встречу с участниками программы "Время героев"

Путин прибыл на встречу с участниками программы "Время героев" - РИА Новости, 14.06.2024

Путин прибыл на встречу с участниками программы "Время героев"

Президент России Владимир Путин прибыл в мастерскую управления "Сенеж" в Подмосковье для общения с участниками программы "Время Героев". РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T18:32

2024-06-14T18:32

2024-06-14T20:37

специальная военная операция на украине

владимир путин

общество

россия

вооруженные силы рф

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СЕНЕЖ (Московская обл.), 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в мастерскую управления "Сенеж" в Подмосковье для общения с участниками программы "Время Героев".Критериями отбора на программу обучения стали проявленный в ходе СВО героизм, управленческий опыт и достижения в военной или гражданской сферах, а также результаты оценочных мероприятий по определению управленческого потенциала. Обучение первого потока программы началось 27 мая этого года.По итогам оценочных и тестовых мероприятий были отобраны 83 участника обучения: 65 кадровых военных и ветеранов Минобороны РФ, 14 добровольцев и военнослужащих, призванных по частичной мобилизации, три сотрудника Росгвардии, один сотрудник МВД РФ. Кандидаты имеют госнаграды за героизм, проявленный в ходе СВО, 20 человек награждены медалью "Золотая Звезда".

https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, общество, россия, вооруженные силы рф