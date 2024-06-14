Рейтинг@Mail.ru
Путин прибыл на встречу с участниками программы "Время героев" - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:32 14.06.2024 (обновлено: 20:37 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/putin-1952987926.html
Путин прибыл на встречу с участниками программы "Время героев"
Путин прибыл на встречу с участниками программы "Время героев" - РИА Новости, 14.06.2024
Путин прибыл на встречу с участниками программы "Время героев"
Президент России Владимир Путин прибыл в мастерскую управления "Сенеж" в Подмосковье для общения с участниками программы "Время Героев". РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T18:32
2024-06-14T20:37
специальная военная операция на украине
владимир путин
общество
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1953018740_0:140:3156:1915_1920x0_80_0_0_05df48526f1731f4572e9edcf9d90906.jpg
СЕНЕЖ (Московская обл.), 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в мастерскую управления "Сенеж" в Подмосковье для общения с участниками программы "Время Героев".Критериями отбора на программу обучения стали проявленный в ходе СВО героизм, управленческий опыт и достижения в военной или гражданской сферах, а также результаты оценочных мероприятий по определению управленческого потенциала. Обучение первого потока программы началось 27 мая этого года.По итогам оценочных и тестовых мероприятий были отобраны 83 участника обучения: 65 кадровых военных и ветеранов Минобороны РФ, 14 добровольцев и военнослужащих, призванных по частичной мобилизации, три сотрудника Росгвардии, один сотрудник МВД РФ. Кандидаты имеют госнаграды за героизм, проявленный в ходе СВО, 20 человек награждены медалью "Золотая Звезда".
https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1953018740_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8daad17f971a9639e734586a1776672.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, общество, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Общество, Россия, Вооруженные силы РФ
Путин прибыл на встречу с участниками программы "Время героев"

Путин прибыл в мастерскую управления "Сенеж" к участникам "Времени героев"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в мастерской управления "Сенеж" перед встречей с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время Героев". 14 июня 2024
Президент РФ Владимир Путин в мастерской управления Сенеж перед встречей с участниками специальной кадровой образовательной программы Время Героев. 14 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в мастерской управления "Сенеж" перед встречей с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время Героев". 14 июня 2024
Читать ria.ru в
СЕНЕЖ (Московская обл.), 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в мастерскую управления "Сенеж" в Подмосковье для общения с участниками программы "Время Героев".

Целью программы "Время Героев" является подготовка высококвалифицированных компетентных управленцев из числа участников СВО для последующего выдвижения на руководящие должности в системе госуправления. Продолжительность обучения составляет 2 года. Обучение проводят представители руководства администрации президента, правительства, регионов, эксперты РАНХиГС и мастерской управления "Сенеж". По итогам обучения выдается диплом магистра по специальности "Государственное и муниципальное управление".

Критериями отбора на программу обучения стали проявленный в ходе СВО героизм, управленческий опыт и достижения в военной или гражданской сферах, а также результаты оценочных мероприятий по определению управленческого потенциала. Обучение первого потока программы началось 27 мая этого года.
По итогам оценочных и тестовых мероприятий были отобраны 83 участника обучения: 65 кадровых военных и ветеранов Минобороны РФ, 14 добровольцев и военнослужащих, призванных по частичной мобилизации, три сотрудника Росгвардии, один сотрудник МВД РФ. Кандидаты имеют госнаграды за героизм, проявленный в ходе СВО, 20 человек награждены медалью "Золотая Звезда".
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Россия дождалась смены элит
1 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинОбществоРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала