https://ria.ru/20240614/putin-1952936872.html

В Пентагоне считают, что Путин "не вправе" ставить Украине условия о мире

В Пентагоне считают, что Путин "не вправе" ставить Украине условия о мире - РИА Новости, 14.06.2024

В Пентагоне считают, что Путин "не вправе" ставить Украине условия о мире

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что президент России Владимир Путин "не вправе диктовать" Украине условия мира. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T15:56

2024-06-14T15:56

2024-06-14T17:03

владимир путин

украина

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ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что президент России Владимир Путин "не вправе диктовать" Украине условия мира."Я думаю, знаете ли, он, с моей точки зрения, не вправе диктовать Украине, что она должна делать для достижения мира", - сказал Остин на пресс-конференции в Брюсселе.В пятницу на встрече с руководством МИД РФ Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.Шеф Пентагона добавил, что Путин мог бы "сегодня" остановить конфликт, и призвал его вывести российские войска с "украинской суверенной территории".

https://ria.ru/20240614/zelenskiy-1952961759.html

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