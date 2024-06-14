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В Пентагоне считают, что Путин "не вправе" ставить Украине условия о мире - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:56 14.06.2024 (обновлено: 17:03 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/putin-1952936872.html
В Пентагоне считают, что Путин "не вправе" ставить Украине условия о мире
В Пентагоне считают, что Путин "не вправе" ставить Украине условия о мире - РИА Новости, 14.06.2024
В Пентагоне считают, что Путин "не вправе" ставить Украине условия о мире
Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что президент России Владимир Путин "не вправе диктовать" Украине условия мира. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:56
2024-06-14T17:03
владимир путин
украина
министерство обороны сша
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что президент России Владимир Путин "не вправе диктовать" Украине условия мира."Я думаю, знаете ли, он, с моей точки зрения, не вправе диктовать Украине, что она должна делать для достижения мира", - сказал Остин на пресс-конференции в Брюсселе.В пятницу на встрече с руководством МИД РФ Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.Шеф Пентагона добавил, что Путин мог бы "сегодня" остановить конфликт, и призвал его вывести российские войска с "украинской суверенной территории".
https://ria.ru/20240614/zelenskiy-1952961759.html
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В Пентагоне считают, что Путин "не вправе" ставить Украине условия о мире

Остин: Путин не вправе ставить Украине условия о мире

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ
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ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что президент России Владимир Путин "не вправе диктовать" Украине условия мира.
«
"Я думаю, знаете ли, он, с моей точки зрения, не вправе диктовать Украине, что она должна делать для достижения мира", - сказал Остин на пресс-конференции в Брюсселе.
В пятницу на встрече с руководством МИД РФ Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
Шеф Пентагона добавил, что Путин мог бы "сегодня" остановить конфликт, и призвал его вывести российские войска с "украинской суверенной территории".
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Зеленский ответил на мирное предложение Путина
Вчера, 17:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинУкраинаМинистерство обороны СШАВ миреРоссияКиевЛлойд ОстинНАТО
 
 
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