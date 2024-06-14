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"Он предупредил". Что зарубежные СМИ пишут о предложении Путина по Украине - РИА Новости, 14.06.2024
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15:28 14.06.2024 (обновлено: 15:37 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/putin-1952924718.html
"Он предупредил". Что зарубежные СМИ пишут о предложении Путина по Украине
"Он предупредил". Что зарубежные СМИ пишут о предложении Путина по Украине - РИА Новости, 14.06.2024
"Он предупредил". Что зарубежные СМИ пишут о предложении Путина по Украине
Зарубежные СМИ назвали предложения президента РФ Владимира Путина по переговорам с Украиной "самыми конкретными" из тех, которые выдвигала Москва для завершения РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:28
2024-06-14T15:37
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Зарубежные СМИ назвали предложения президента РФ Владимира Путина по переговорам с Украиной "самыми конкретными" из тех, которые выдвигала Москва для завершения конфликта, при этом они отметили, что Киев вряд ли на них согласится. Украина должна для начала переговоров вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил Путин в пятницу на встрече с руководством МИД. Глава государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия киевских властей на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Требования и обещанияИндийская газета Hindustan Times написала, что Путин пообещал немедленное прекращение огня на Украине, но при этом выдвинул условия. Издание отметило, что российский президент выступил с заявлением на фоне проходящего в Италии саммита G7 и накануне предстоящей конференции по Украине в Швейцарии. "Требования российского президента, прозвучавшие в ходе выступления в пятницу, были самыми конкретными условиями, которые Путин выдвигал для возможного прекращения войны", - пишет британская газета Financial Times. При этом, по мнению издания, Путин дал понять, что Россия "будет выдвигать максималистскую позицию в любых мирных переговорах". Заявления российского лидера также подхватили такие популярные СМИ, как британский телеканал Sky News, агентство Блумберг, британские газеты Telegraph и Independent. Про предложения Путина также пишут норвежские газеты Dagsavisen и Nettavisen и телерадиокомпания NRK. Они обращают внимание на условие Путина о внеблоковом статусе Украины и требования по четырем регионам. Предупреждения ЗападуАмериканское издание Newsweek посчитало, что Путин на встрече в МИД сделал "зловещие" заявления, выделив из речи российского президента то, что он заявил, что мир "близок к точке невозврата". В материале также обратили внимание на то, что Путин указал на эгоизм и высокомерие западных государств, которые привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел, а также сказал о "запредельном авантюризме западных политиков". Британская газета Mirror в свою очередь увидела в речи якобы "разгневанного" Путина "предупреждение Западу о Третьей мировой войне". "Он обещал, что территории, которые он завоевал на Украине, навсегда останутся в составе России", - пишет Mirror без упоминания о мирной инициативе президента. Британская газета Daily Mail также обратила внимание на "предупреждение" Путина о том, что "мир близко подошел к точке невозврата", при этом издание посчитало эти слова российского лидера "нагнетанием". Норвежская Nettavisen, среди прочего, пишет, что в новых заявлениях Путин говорит о том, что модель глобальной безопасности западных стран рушится и пути назад уже нет. Газета пишет об обвинениях Путина в адрес Вашингтона в подрыве глобальной безопасности, "поскольку США вышли из соглашений по разоружению". Киев вряд ли согласитсяРезюмируя предложения Москвы, газета Financial Times утверждает, что "Украина вряд ли примет условия, которые фактически передадут России контроль над четырьмя регионами". Британская газета Daily Mail написала, что сделанное Путиным заявление накануне саммита в Швейцарии по Украине в Киеве будут рассматривать как "неприемлемое предложение". Издание обратило внимание на условие Москвы о выводе Киевом войск со всей территории новых регионов России, в то время как Владимир Зеленский неоднократно "отказывался рассматривать сделку, подразумевающую" отказ Украины от территорий.
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В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, G7
"Он предупредил". Что зарубежные СМИ пишут о предложении Путина по Украине

Зарубежные СМИ назвали предложения Путина по Украине предупреждением Западу

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВладимир Путин на встрече с руководством МИД
Владимир Путин на встрече с руководством МИД - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Владимир Путин на встрече с руководством МИД
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Зарубежные СМИ назвали предложения президента РФ Владимира Путина по переговорам с Украиной "самыми конкретными" из тех, которые выдвигала Москва для завершения конфликта, при этом они отметили, что Киев вряд ли на них согласится.
Украина должна для начала переговоров вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил Путин в пятницу на встрече с руководством МИД. Глава государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия киевских властей на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
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Требования и обещания

Индийская газета Hindustan Times написала, что Путин пообещал немедленное прекращение огня на Украине, но при этом выдвинул условия. Издание отметило, что российский президент выступил с заявлением на фоне проходящего в Италии саммита G7 и накануне предстоящей конференции по Украине в Швейцарии.
"Требования российского президента, прозвучавшие в ходе выступления в пятницу, были самыми конкретными условиями, которые Путин выдвигал для возможного прекращения войны", - пишет британская газета Financial Times.
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При этом, по мнению издания, Путин дал понять, что Россия "будет выдвигать максималистскую позицию в любых мирных переговорах".
Заявления российского лидера также подхватили такие популярные СМИ, как британский телеканал Sky News, агентство Блумберг, британские газеты Telegraph и Independent. Про предложения Путина также пишут норвежские газеты Dagsavisen и Nettavisen и телерадиокомпания NRK. Они обращают внимание на условие Путина о внеблоковом статусе Украины и требования по четырем регионам.
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Предупреждения Западу

Американское издание Newsweek посчитало, что Путин на встрече в МИД сделал "зловещие" заявления, выделив из речи российского президента то, что он заявил, что мир "близок к точке невозврата". В материале также обратили внимание на то, что Путин указал на эгоизм и высокомерие западных государств, которые привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел, а также сказал о "запредельном авантюризме западных политиков".
Британская газета Mirror в свою очередь увидела в речи якобы "разгневанного" Путина "предупреждение Западу о Третьей мировой войне".
"Он обещал, что территории, которые он завоевал на Украине, навсегда останутся в составе России", - пишет Mirror без упоминания о мирной инициативе президента.
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Британская газета Daily Mail также обратила внимание на "предупреждение" Путина о том, что "мир близко подошел к точке невозврата", при этом издание посчитало эти слова российского лидера "нагнетанием".
Норвежская Nettavisen, среди прочего, пишет, что в новых заявлениях Путин говорит о том, что модель глобальной безопасности западных стран рушится и пути назад уже нет. Газета пишет об обвинениях Путина в адрес Вашингтона в подрыве глобальной безопасности, "поскольку США вышли из соглашений по разоружению".

Киев вряд ли согласится

Резюмируя предложения Москвы, газета Financial Times утверждает, что "Украина вряд ли примет условия, которые фактически передадут России контроль над четырьмя регионами".
Британская газета Daily Mail написала, что сделанное Путиным заявление накануне саммита в Швейцарии по Украине в Киеве будут рассматривать как "неприемлемое предложение". Издание обратило внимание на условие Москвы о выводе Киевом войск со всей территории новых регионов России, в то время как Владимир Зеленский неоднократно "отказывался рассматривать сделку, подразумевающую" отказ Украины от территорий.
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