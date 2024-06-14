https://ria.ru/20240614/putin-1952917837.html
Путин: предложения по переговорам касаются полного прекращения конфликта
Путин: предложения по переговорам касаются полного прекращения конфликта - РИА Новости, 14.06.2024
Путин: предложения по переговорам касаются полного прекращения конфликта
Президент РФ Владимир Путин после обозначенных предложений по переговорам по Украине заявил в ходе встречи с руководством МИД РФ, что речь не о заморозке... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:12
2024-06-14T15:12
2024-06-14T15:12
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после обозначенных предложений по переговорам по Украине заявил в ходе встречи с руководством МИД РФ, что речь не о заморозке конфликта, а о полном его прекращении. "Подчеркну главное. Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как это, например, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Повторю, речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении. И ещё раз скажу, как только в Киеве согласятся на подобный ход событий, предлагаемый сегодня, согласятся на полный вывод своих войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и реально начнут этот процесс, мы готовы приступить к переговорам, не откладывая их", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240524/putin-1948211253.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, киев, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин
Путин: предложения по переговорам касаются полного прекращения конфликта
Путин: суть предложений по переговорам в полном прекращении конфликта